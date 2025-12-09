Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pacha Ibiza prepara la XVI edición de su Gran Fiesta Solidaria de Navidad

Será a beneficio de la Fundación Conciencia y la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas

Archivo | Navidad solidaria en Pacha 2024

Archivo | Navidad solidaria en Pacha 2024 / Vicent Marí

Jessica Merodio

El próximo sábado 13 de diciembre, Pacha Ibiza reabre sus puertas para recibir a cientos de familias que podrán disfrutar de una jornada repleta de actividades. La Gran Fiesta Solidaria de Navidad 'Pacha con los niños' se llevará a cabo de 17 a 21 horas en la discoteca ubicada en la avenida 8 de Agosto y contará con "diferentes actuaciones, payasos, pinta caras, una gran tómbola y la visita de Papá Noel, tan esperada por los más pequeños", apuntan desde la organización.

El precio de la entrada es de siete euros e incluye un refresco. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la Plataforma Sociosanitaria y a la Fundación Conciencia.

El anuncio de la Gran Fiesta Solidaria de Navidad 'Pacha con los niños'

El anuncio de la Gran Fiesta Solidaria de Navidad 'Pacha con los niños' / Discoteca Pacha

Pacha tiene previsto informar en una rueda de prensa este jueves sobre las distintas actividades que se desarrollarán a lo largo de la jornada solidaria, y también detallará todos los regalos que se sortearán en la tradicional tómbola que se realizará en la fiesta.

Las entradas para el día sábado ya se pueden adquirir de manera online en la siguiente dirección: https://pacha.com/es/event/1312205-fiesta-solidaria-es.

