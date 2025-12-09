De gato callejero en Ibiza a mascota mimada en Reino Unido: la historia que emociona en TikTok

Imagina estar de vacaciones en Ibiza y que un gatito blanco con ojos celestes conquiste tu corazón. Eso es exactamente lo que le ocurrió durante el verano a Jodie, una turista británica que compartió su historia en un video de la red social TikTok, donde acumula miles de visionados.

Lo encontró callejeando cerca de su hotel y, desde el primer momento, sintió que no era un felino cualquiera: "Supe que debía llevarlo conmigo a casa". El animal tenía la punta de una oreja cortada, la marca que identifica a los gatos esterilizados.

En el video, Jodie relata que, al terminar la temporada, empezó a angustiarse por el futuro del gato, al que decidió llamar Mars. "Los hoteles cierran y desaparecen muchas de las fuentes de alimento de los animales". Temía que el invierno dejara al felino sin comida ni refugio.

Durante meses, explica, se preocupó a diario por aquel 'michi' ibicenco hasta que dio con una solución, buscarlo y llevárselo al Reino Unido. A través de contactos en la isla encontró a Charlene, una vecina que se ofreció a localizar a Mars. Tras hacerlo, Charlene se encargó de trasladarlo a la Península para que pudiera iniciar una nueva vida lejos de las calles.

Rio y Percy, los nuevos hermanitos de Mars / TikTok @jodiestandley06

El primer destino del gato fue Haven of Hope, un refugio de gatos ubicado en Alicante y dirigido por Danielle, a quien Jodie describe como "una mujer increíble". En este centro, el felino se recuperó y se preparó su adopción definitiva.

Desde allí comenzó la última etapa del viaje para Mars: dos días de ruta hasta el Reino Unido acompañado por sus dos nuevos 'hermanos', quienes también fueron adoptados por Jodie: Rio y Percy. Tras ese largo trayecto desde Ibiza, el gato duerme hoy en un sofá cómodo y calentito, rodeado de mantas, juguetes y caricias.

"Ahora está viviendo su mejor vida", resume Jodie en su vídeo, en el que celebra que Mars, al que conoció como un callejero más de la isla, esté por fin seguro y un hogar donde es muy querido. Una historia que ha convertido a un gato anónimo de Ibiza en el protagonista de un final feliz a miles de kilómetros de Sant Antoni.