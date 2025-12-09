Ibiza y Formentera dejan atrás un otoño lluvioso y cálido y afrontan un invierno con temperaturas altas

Ibiza y Formentera han vivido un otoño marcado por un clima cálido y lluvioso, con temperaturas por encima de la media y una cantidad de precipitación excepcional. Este trimestre de septiembre a noviembre, se ha caracterizado por anomalías térmicas positivas y lluvias intensas, que superaron los valores habituales, como consecuencia de las danas que se registraron a finales de septiembre y en el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Ahora, las islas se preparan para un invierno que se prevé cálido, con temperaturas superiores a las habituales, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El otoño en las Pitiusas ha sido excepcionalmente cálido. En Ibiza, la temperatura media, detalla la Aemet, ha sido de 19,7ºC, mientras que en Formentera ha alcanzado los 21,1ºC, con anomalías térmicas de +0,7ºC y +0,6ºC, respectivamente. El mes de septiembre fue el más cálido, con temperaturas que "superaron ampliamente la media histórica". En Ibiza, la temperatura media fue de 23,9ºC, con una anomalía de +1ºC, y en Formentera, alcanzó los 25,3ºC (+1,1ºC de anomalía). Octubre también se mantuvo cálido, aunque en noviembre se moderaron un poco las temperaturas, registrando 14,9ºC de media en Ibiza y 16,5ºC en Formentera.

El otoño también se destacó por ser extremadamente húmedo, especialmente en septiembre y octubre, debido a las citadas danas. En Ibiza, se recogieron 362 l/m², un 91% más de lo habitual, y en Formentera, 237 l/m², un 70% más de lo esperado. Este volumen de precipitación fue cercano al total que se suele registrar durante todo el año, con episodios de lluvias torrenciales que dejaron récords históricos, como el 30 de septiembre, cuando la borrasca 'Ex-Gabrielle' provocó lluvias de hasta 253 l/m² en Eivissa.

Un invierno con temperaturas por encima de lo normal

Tras un otoño inusualmente cálido, las previsiones para el invierno no son muy diferentes. Según Aemet, se espera que entre enero y marzo de 2026 las temperaturas superen los valores habituales en las islas. En particular, las temperaturas medias, que suelen rondar los 12ºC en Ibiza y los 13ºC en Formentera, se situarán por encima de esos umbrales, manteniendo una tendencia de temperaturas más altas de lo normal.

Aunque las temperaturas suelen disminuir a lo largo del invierno, los expertos prevén que este descenso sea gradual, con un repunte a partir de finales de enero y principios de febrero. En este periodo, es probable que la mayoría de los días se registren temperaturas superiores a lo habitual, aunque también podrían producirse algunas jornadas con temperaturas más bajas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el invierno 2025-2026 sea dentro de lo normal, con un volumen de lluvias cercano a los promedios históricos. En Ibiza, se prevé una precipitación de alrededor de 106 l/m² y en Formentera de 75 l/m². Las condiciones anticiclónicas alternarán con la llegada de frentes fríos, lo que generará días despejados, heladas y nieblas, pero también podrían producirse episodios de vientos fuertes y precipitaciones, algunas de ellas en forma de nieve.

Navidad cálida y suave

Durante las fiestas navideñas, las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas que oscilarán entre los 16ºC y 17ºC y mínimas de 8ºC. Aunque no se descarta la posibilidad de algunas lluvias, se espera que la precipitación acumulada en este periodo sea moderada, alrededor de los 28 l/m², lo que es un valor habitual para esta época del año.

En resumen, las islas de Ibiza y Formentera dejarán atrás un otoño de temperaturas cálidas y precipitaciones intensas para adentrarse en un invierno que promete ser igualmente cálido y con una climatología moderadamente lluviosa. La combinación de temperaturas por encima de la media y una cantidad de precipitación cercana a la normalidad sugiere un invierno dinámico, pero menos extremo que el otoño reciente.