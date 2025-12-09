Ibiza celebra el Jubileo de las Familias

Ibiza y Formentera se han sumado este 8 de diciembre al inicio del Jubileo 2025 de las familias con una celebración especial presidida por el obispo, Vicent Ribas, en la Catedral. La jornada, organizada por la Delegación de Familia y Vida, comenzó en la iglesia de El Convent, donde numerosas familias participaron en un sencillo encuentro de acogida y oración.

Desde allí partieron en peregrinación hacia la Catedral, signo del camino compartido ‘Con María, caminamos hacia Cristo en familia’, lema que inspira este Año Santo y que pone el foco en la familia como ‘pequeña iglesia doméstica’ llamada a «acoger, vivir y transmitir el Evangelio». A las 18 horas el obispo presidió la Eucaristía, en la que se rezó de forma especial por los hogares de la diócesis, invitándoles a reforzar la fe, el perdón y la unidad en la vida cotidiana.

Tras la misa, los asistentes compartieron un pequeño aperitivo en un ambiente festivo y de convivencia. Con esta celebración, Ibiza y Formentera se unen al camino de la Iglesia universal, que en esta fecha de la Inmaculada abre un tiempo de gracia para las familias con iniciativas en Roma y en todas las diócesis, alentando a «renovar la vida cristiana en el hogar durante todo el Jubileo 2025».