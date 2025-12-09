Los médicos de Baleares se suman a la huelga nacional

Los médicos de Baleares harán huelga desde este martes y se suman así al paro general de cuatro días de duración para la aprobación de un estatuto propio que garantice la protección y el reconocimiento de la profesión sanitaria. El sindicato médico Simebal ha informado de que durante las jornadas de protesta se llevarán a cabo concentraciones diarias a las 8.30 horas en cada hospital de la comunidad.

Asimismo, este jueves está prevista una aglomeración, que sumará la tercera reivindicación, frente a la Delegación del Gobierno en Palma, a las 11 horas, a la que se sumará también el Colegio de Médicos.

La huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz cuenta, de forma histórica, con el respaldo de todos los ámbitos representados del oficio médico, desde los estudiantes, profesionales en formación de especialidad, trabajadores en activo, foros de la profesión médica y colegios.

Desde Simebal han lamentado cualquier posible incidencia que pueda perjudicar a los pacientes y, a su vez, han hecho un llamamiento a la participación y al respaldo social, así como a la posible difusión, para avanzar hacia un marco normativo que dignifique la labor sanitaria y garantice condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.

Servicios mínimos

Por su parte, el Servicio de Salud ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la huelga, que empieza a las 0 horas del martes, día 9, y termina a las 23.59 horas del viernes, día 12. En aquellos centros en los que haya varios turnos, el comienzo del paro será en el primero del día 9 y finalizará una vez terminado el último, aunque se prolongue después de las 23.59 horas del viernes.

En cuanto a los servicios mínimos en atención hospitalaria, son los que se prevén para atender la asistencia sanitaria en días festivos. En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos.

En las prestaciones hospitalarias consideradas actividad urgente o crítica se ofrecerá el cien por cien de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso. Es el caso de los servicios en los que se presta una asistencia vital: oncología y hematología médica y radioterápica, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.