Ibiza recibe a 75 aspirantes para cuatro plazas de Policía Local

El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido 75 solicitudes a la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Policía Local. Las plazas convocadas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, y se cubrirán mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El proceso selectivo continuará el próximo 19 de diciembre con la realización de las pruebas físicas, que tendrán lugar en la pista de atletismo Sánchez y Vivancos.

Estas cuatro plazas forman parte de la modificación de la Oferta Pública de Ocupación (OPO) de 2025, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 20 de octubre. Según el Consistorio, la incorporación de nuevos agentes responde a la tasa de reposición de efectivos prevista por la legislación estatal, dado que "la seguridad ciudadana se considera un sector prioritario dentro de las competencias municipales".

En la actualidad, la plantilla de la Policía Local está integrada por 99 efectivos. En la última década, su crecimiento ha sido inferior al 11%, mientras que en el mismo periodo la población del municipio ha aumentado cerca de un 30%. Este desequilibrio entre el incremento demográfico y turístico y el número de agentes ha llevado al Consistorio a impulsar la ampliación de la plantilla con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, así como de dar respuesta al aumento de los servicios municipales que genera la capital ibicenca.