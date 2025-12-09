Huelga de médicos en Ibiza: "No tenemos garantizado el fin de las jornadas semanales obligatorias de más de 45 horas"

El Sindicato Médico (Simebal) avisa: "No estamos dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el Ministerio no ofrece una respuesta a las reivindicaciones" que han hecho a la propuesta de Estatuto Marco (por parte de Sanidad) para el personal del Sistema Nacional de Salud. Así lo han expresado desde la organización sindical este martes, el primer día de huelga nacional del colectivo médico. En Mallorca y Menorca se han producido concentraciones por la mañana y en Ibiza hay prevista una este miércoles a las 11.30 horas frente a la entrada principal al Hospital Can Misses, donde se leerá un manifiesto.

En la parte hospitalaria, Simebal calcula que el paro ha tenido un seguimiento de alrededor del 85% y, en Atención Primaria, del 40% (todo ello, en las Pitiusas en su conjunto). La huelga ha tenido algo más de éxito en Ibiza que en Formentera, añade el sindicato.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que es la convocante de la protesta e integra a Simebal, recuerda algunas de las principales reivindicaciones: una clasificación de grupos profesionales en base a los niveles de responsabilidad y formación para garantizar que los sanitarios graduados de 240 créditos no tengan el mismo nivel que un médico, que tiene 360; que la jornada de guardias "se califique como actividad extraordinaria y se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación"; y que esto último cuente con "un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad" de las guardias, "a sabiendas de que dicha voluntariedad depende fundamentalmente de las condiciones retributivas y laborales de las mismas". Cuestiones, todas ellas, que no quedan resueltas por el Estatuto Marco, recalca Simebal.

La Confederación denuncia que "la Administración pretende que la guardia médica continúe siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes": "No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se continúe obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue" utilizándose, denuncian.

Jornadas de más de 48 horas

Carlos Rodríguez, representante de Simebal en las Pitiusas, critica que "a los médicos nos quieren imponer muchas más horas" que al resto de trabajadores públicos: "Aunque la ministra [de Sanidad, Mónica García] quiera maquillar el borrador, lo cierto es que nunca llegamos a hacer, como otros funcionarios, 37 horas y media, 37 o 35 semanales, sino más de 48, incluso".

El Ministerio presume, en su página web, de que con dicho borrador de Estatuto Marco se reduce "la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo de las 48 de la directiva europea", al tiempo que afirma no poder fijar una jornada de 35 horas: "Es competencia de cada comunidad autónoma, el Ministerio no puede establecer un límite obligatorio (ni superior ni inferior)", añade Sanidad.

Sobre ello, Rodríguez señala que es una "cuestión política", en tanto que el Gobierno central y el Govern "se van pasando la pelota". "La realidad es lo que la ministra está escribiendo en el borrador del estatuto marco, y no nos gusta", advierte.

La confederación del sector defiende que "no se puede permitir la exclusividad de los mandos intermedios. Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento".

Incompatibilidades

Con esto se refieren a que el Estatuto Marco del Gobierno central indica que "los puestos de cargos intermedios recogidos en esta ley no podrán compatibilizar una segunda actividad o puesto en el sector privado", salvo excepciones. El Ministerio incluye "puestos de jefatura y otros cuyas funciones, además de las propias de su categoría profesional, sean la planificación, dirección, coordinación, gestión y supervisión de los medios personales y materiales".

Rodríguez se muestra totalmente en contra: "La libertad está por encima de todo y cuando uno termina su jornada puede hacer lo que considere". Afirma, a las preguntas de este diario, que no tiene una cifra de cuántos mandos intermedios pitiusos trabajan a la vez en la privada, pero comenta que lo habitual es que lo hagan médicos de especialidad hospitalaria, no tanto los de familia. "No sé el número, pero aunque solo lo hiciese uno, lo defendería, porque es una cuestión de libertad".

Rodríguez recuerda que otra de las principales reclamaciones es que haya un Estatuto Marco específico para médicos: "Es lo que hay en varios países de nuestro entorno, y en España ya existía antes del traspaso de las competencias de Sanidad a las autonomías. Además, había de otros colectivos, pero de los médicos también". Sostiene que con el estatuto común, los médicos salieron perdiendo en poder de negociación de sus condiciones.

Finalmente, el representante pitiuso de Simebal critica que las autonomías, también Baleares, han decretado unos servicios mínimos "muy elevados". Critican que incluyen "mucho más" personal "que un día festivo o un fin de semana, de manera que no hay tantos médicos que puedan sumarse a la huelga. En Primaria tiene más sentido, porque lo han hecho sobre el número de habitantes, pero en hospital hay unos servicios mínimos muy altos".

Según recoge Europa Press con datos del Ib-Salut, la huelga de médicos ha dejado este martes en Baleares 72 operaciones anuladas. También se han anulado 1.662 consultas hospitalarias, 207 pruebas radiológicas, 79 pruebas diagnósticas y 2.849 consultas de Atención Primaria en todo el archipiélago.