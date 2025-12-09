El Govern defiende la reducción de las listas de espera en Ibiza y Formentera

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido este martes la reducción de las listas de espera en Ibiza ya que ha detallado que, si en julio de 2023 para una consulta con el especialista había 15.576 personas, hoy en día hay 5.000 pacientes menos, entre otros datos.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera si se adoptan las medidas necesarias para disminuir las listas de espera en el Área de Salud de las Pitiusas.

La situación de estas listas, según ha dicho Fernández, es "todavía peor en Ibiza" que en el resto de Baleares. Según la diputada, la demora media para una intervención era el pasado año de unos tres meses, mientras que ahora es de cinco meses. "Parece que viven en una realidad paralela", ha dicho.

La consellera ha destacado en su respuesta la carta suscrita por los profesionales de Urgencias del Hospital Can Misses criticando una intervención de Fernández en el Parlament hace varias semanas después de que la diputada se refiriese a la muerte de una persona sin hogar mientras permanecía bajo la atención del servicio y cayera desde un muro exterior al parking del Hospital.

"Progresismo de salón"

"No voy a tolerar ni de usted ni de nadie que la imagen de los excelentes trabajadores se manche", ha afirmado García, quien ha lamentado el "progresismo de salón" del PSOE al "pisotear" los derechos de los trabajadores públicos.

"De todo menos contestar sobre las listas de espera en Ibiza", ha replicado Fernández, afirmando que "es muy preocupante para la gente de Ibiza tener una consellera que hace política de barra de bar".

"La barra de bar con Salazar y compañía. A lo mejor está usted acostumbrada", ha dicho García.