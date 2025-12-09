¿Buscas un amarre para un barco de alquiler en Ibiza? Ojo, que se acaba el plazo

El negocio del alquiler de embarcaciones de recreo en Ibiza, los conocidos como chárteres náuticos, ha prosperado durante los últimos años, pero sus responsables se enfrentan a un verdadero drama cuando buscan un punto en el que amarrar debido a la falta de oferta en los puertos ibicencos. Por ese motivo, muchos optan por dejar fondeados sus barcos en el litoral, en ocasiones en zonas donde no está permitido.

Ahora, Ports de les Illes Balears, organismo que depende de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua del Govern balear, advierte de que se acaba el plazo para optar a uno de estos puntos de amarre provisionales. Además, en Sant Antoni, uno de los puntos de la costa ibicenca más demandados gracias a su privilegiada ubicación.

Ports de les Illes Balears (PortsIB) recuerda a los usuarios que el próximo 31 de diciembre de 2025, "finaliza el plazo para solicitar nuevas autorizaciones temporales en base de lista 7ª en los puertos gestionados directamente por el ente público, dirigido a los titulares de autorizaciones vigentes que expiran en esa misma fecha". Cabe recordar que los puertos de Ibiza y la Savina, este último en Formentera, son de gestión estatal a través de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Tal y como establece el Decreto 11/2011, de 18 de febrero, la nueva solicitud "corresponde a los titulares de autorizaciones temporales de uso de amarres en base, actualmente en vigor, en las siguientes instalaciones portuarias". Y se detalla por islas y puntos de amarre: Sant Antoni de Portmany (221), Andratx (28 puestos de amarre), Banyalbufar (29), Sant Elm (5), Ciutadella (113), Fornells (63) y Portocolom (39)

Ports de Balears recuerda que las solicitudes "están disponibles en la sede electrónica de Ports IB (https://portsib.sedelectronica.es) y también se pueden presentar en las oficinas centrales de Ports IB (C/ Vicente Tofiño, 36 – Coll d'en Rabassa – 07007 Palma)".

Para facilitar el procedimiento, Ports IB recomienda "realizar el trámite de forma telemática a través de su sede electrónica".

En cualquier caso, detallan desde este organismo del Govern, "los usuarios que prefieran realizar su solicitud de manera presencial deberán entregar la documentación en la oficina central de Ports de les Illes Balears antes del 31 de diciembre de 2025 o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas". Asimismo, se recuerda que aquellos titulares de autorizaciones que no ejerzan su derecho preferente dentro del plazo establecido, "perderán el puesto de amarre asignado, procediéndose a su desalojo".