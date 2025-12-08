Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»

La problemática de la proliferación de infraviviendas en toda la isla de Ibiza y particularmente en los alrededores de su capital no permite quedarse de brazos cruzados de cara a la próxima temporada turística. A preguntas de este diario, el alcalde, Rafael Triguero, afirma que se trabaja, mediante vallados o visitas a los puntos críticos, para evitar que a medida que se acercan los meses de máxima actividad el chabolismo vuelva a dispararse.

«Se está actuando. De hecho, hemos intervenido en dos zonas municipales que se han vallado para evitar estos posibles asentamientos, y además pactando con propietarios cómo tratar de evitar otro verano» esta situación. «No es la forma de vida que queremos para estas personas». Además, añade que hay dos procesos judiciales abiertos a raíz de denuncias de propietarios por ocupación. Se trata de «los dos asentamientos más grandes de nuestra ciudad», detalla Triguero en referencia a la zona de sa Joveria y otra cercana al estadio Can Misses. Son los puntos «donde hay una mayor concentración».

Además, se han vallado las cuevas de es Soto y se ha llevado a cabo una «limpieza general» en dicho enclave. «Ahora tendremos constante presencia allí, para que no vuelva a ocurrir». También se ha vallado un terreno de la calle Sant Francesc de ses Salines con la calle sa Punta, en Platja d’en Bossa. «Había un pequeño asentamiento y se ha vallado el recinto». Aunque el número de infraviviendas disminuye considerablemente con el fin de la temporada, éste no es un problema exclusivo de unos meses del año. «Estamos en sa Joveria de forma permanente. Hemos tenido allí a los servicios sociales actualizando el censo, y también a la Policía Local. Todavía hay personas. Hemos detectado que hay construcciones con palets que otros ocupantes de la zona tratan de mantener de cara al verano que viene, para conocidos suyos» que durante el invierno se marchan a otro sitio, relata el alcalde.

«Además, estamos tratando de limpiar y hacer que limpien, por los riesgos que tenemos allí. Hay que evitar las poblaciones este verano en sa Joveria», agrega.

Mesa de diálogo social

Sobre este mismo tema, el presidente del Consell, Vicent Marí, incide en «no normalizar este tipo de vida, que la gente tenga que malvivir en asentamientos». Defiende que «ya no es solo una cuestión de las instituciones», y que por ello también se ha tratado en la mesa de diálogo social, con representantes empresariales y de los trabajadores. «En esto estamos todos implicados: las asociaciones empresariales, los sindicatos y todas las administraciones, desde la estatal hasta la local».

«Vidas en peligro»

Sobre el perfil de los asentados, señala: «Sabemos que hay gente que lo hace porque no tiene más remedio, pero esto son casos de exclusión social y entonces hay que buscarle una salida, pero hay otros que deciden vivir de esta manera. Algunas nacionalidades tienen asumido vivir en este tipo de infravivienda. No es una opinión, es algo que hemos podido contrastar visitando este tipo de asentamientos. Por lo tanto, tenemos que hacer mucha pedagogía y también evitar que se vuelvan a restablecer cuando vuelvan para hacer la próxima temporada». Marí hace hincapié, en este sentido, en los «riesgos sanitarios y de incendio». «Hay en peligro vidas humanas. Poco a poco hay que ir erradicándolo y encontrar fórmulas, evidentemente, para poder alojar a estos trabajadores».

Con todo, sostiene que las instituciones están trabajando para evitar que estos poblados chabolistas «no solo vayan a más, sino que se vayan reduciendo», y avanza que en el próximo Consell de Alcaldes «será uno de los temas del orden del día», para analizar medidas a aplicar en este sentido.