Sorteos por valor de 10.000 euros para impulsar el comercio local en Santa Eulària

La campaña navideña de Santa Eulària llega este año cargada de incentivos para vecinos y visitantes. Desde el 5 de diciembre y hasta el 5 de enero, cada compra realizada en los establecimientos adheridos puede transformarse en un premio, gracias a una nueva edición de la iniciativa municipal destinada a potenciar el comercio local.

Por cada 15 euros de compra, los clientes reciben una participación para un sorteo que repartirá regalos valorados en 10.000 euros. Una treintena de comercios del municipio se ha sumado a esta propuesta, que el Ayuntamiento considera un impulso a la economía local en una de las épocas de mayor actividad del año.

Un primer premio valorado en 6.000 euros

El premio principal, con un valor estimado de 6.000 euros, incluye un amplio lote de productos y experiencias: un iPad Pro de 13 pulgadas, un patinete eléctrico con casco, un dron con cámara, un pack de dibujo artístico, zapatillas técnicas de running con conjunto deportivo, un juego de menaje Le Creuset, un lote de productos locales, un jamón 5J, un tratamiento estético y de bienestar, y una estancia para dos personas en un hotel de la Guía de Hoteles con Encanto, con desayuno y cena incluidos.

Además, se sortearán ocho talonarios de 500 euros para realizar compras en los comercios participantes.

Cómo funciona la campaña

Cada compra de 15 euros da derecho a una participación, y se suma una participación adicional por cada tramo de 15 euros de gasto, hasta un máximo de 20 participaciones para compras de hasta 300 euros. Los establecimientos disponen de un código QR para que los clientes registren sus tiques y completen el formulario online.

El concejal de Promoción Económica, Hacienda y Economía, Miguel Tur, destaca que esta campaña busca "dar un impulso a la economía local, a la vez que fomentar el consumo en nuestro pequeño municipio". Además, la recaudación de las inscripciones será donada a una asociación sin ánimo de lucro de Ibiza, seleccionada por la persona ganadora del primer premio.

Una Navidad participativa

Los comercios participantes abarcan desde tiendas de moda, jugueterías y perfumerías hasta floristerías, cooperativas agrícolas, ferreterías y establecimientos especializados, como A ver..., Al-lots Eco, Boutique Distel, Joyería Forns, Milar Electromar, Perfumerías Clapés o Wine Delivery Ibiza, entre muchos otros.

La campaña navideña de Santa Eulària también pone el foco en la participación ciudadana, con iniciativas como el concurso de decoración de balcones, que este año ha reunido a una veintena de vecinos, o el XXV Concurso de Escaparatismo, que cuenta con 24 comercios inscritos. El público podrá votar a través de Instagram en @santaeularia_on, y el escaparate ganador se dará a conocer el 12 de diciembre a las 12.30 horas en la Plaça d’Espanya.