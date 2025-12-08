Los sabores tradicionales ibicencos se sientan a la mesa

La Navidad en Ibiza tiene un sabor y aroma propios. Un olor cálido, especiado y familiar que cada año vuelve a los hogares de la isla con la tradicional salsa de Nadal y el bescuit que durante generaciones han sido el centro de las comidas navideñas en muchas casas ibicencas y que Forn Can Bufí elabora manteniendo vivas las recetas que forman parte de la identidad gastronómica de la isla.

En Forn Can Bufí, la salsa de Nadal se elabora con la receta familiar.

La salsa de Nadal es uno de los tesoros culinarios más antiguos de la gastronomía ibicenca que Forn Can Bufí prepara cada Navidad en su obrador de Santa Gertrudis. Un original dulce, que combina ingredientes como almendra de primera calidad, un caldo especiado y huevos, junto con otros muchos entre los que se encuentran la miel o el azúcar y que requiere horas de cocción lenta que permiten que alcance su textura característica.

En Forn Can Bufí la salsa de Nadal se elabora con la receta tradicional familiar que la madre de Juan Bufí enseñó a su nuera Pepa y, más tarde, a su hijo Toni, quien hoy mantiene viva la fórmula original de sus antepasados para que en ningún hogar de Ibiza falten los sabores de siempre.

Acompaña a este dulce tan especial y único el bescuit, un pan dulce elaborado de forma tradicional y que forma un tándem perfecto con la salsa de Nadal en estas fechas.

El comienzo de año tiene, también, un inconfundible sabor, el del roscón de Reyes. Un dulce con el que dar la bienvenida a los Reyes Magos y que Forn Can Bufí elabora con masa madre, largas fermentaciones y una cuidada selección de frutas confitadas de primera calidad.