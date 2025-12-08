Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Recompensa por madrugar en ses Salines

Redacción Ibiza

Aquellos que estén disfrutando del puente tienen una magnífica oportunidad para contemplar ses Salines en todo su esplendor, lejos de las aglomeraciones de la temporada y con los colores del otoño. Y para los que encima madruguen, la guinda son amaneceres como el de la imagen.

