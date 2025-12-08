Un programa navideño cargado de propuestas para todas las edades

Sant Josep vuelve a sumergirse en el ambiente navideño con un amplio programa de actividades que se extenderá hasta el próximo 6 de enero. El municipio ha preparado más de un mes de propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y festivas, diseñadas para llegar a todos los públicos.

Distintos personajes navideños animaron la noche del encendido. | MARCELO SASTRE

El encendido del alumbrado navideño el pasado 4 de diciembre y las primeras actividades culturales han marcado el inicio de una programación que combina tradición y nuevas iniciativas.

Los más pequeños encuentran su espacio en el Divernadal. | VICENT MARÍ

Las actividades infantiles han cobrado protagonismo desde los primeros días del mes, con talleres navideños y cuentacuentos programados en Sant Jordi y en Cala de Bou.

Actuación musical del Cor de l’Urgell. | MARCELO SASTRE

Uno de los actos más esperados es la inauguración de la pista de patinaje de Sant Josep, que se celebrará el 13 de diciembre. El espacio, situado en la calle del Ayuntamiento, permanecerá abierto hasta principios de enero.

La música coral sonará en Sant Josep el próximo 11 de diciembre gracias al Cor de l’Urgell y el Cor de Sant Josep, que actuarán en la iglesia parroquial. Tras el concierto se celebrará una chocolatada popular organizada por la Associació de Vesins de sa Raval.

Citas deportivas

El deporte será otro de los pilares fundamentales de estas fiestas. El torneo Street Futbol UE Sant Josep celebrará su segunda edición el 14 de diciembre, con un formato 3x3 que ocupará el núcleo urbano durante toda la jornada. Además, el 21 de diciembre regresará la emblemática XVIII Cursa de sa Salsa, una carrera popular que reúne cada año a deportistas de todas las edades. Ese mismo día se celebrará también la Fiesta de Navidad de Judo en Sant Jordi, así como el tradicional Té ous sa colla, un almuerzo popular en Sant Josep.

La III Feria de la Sobrasada será protagonista el fin de semana del 20 de diciembre, con elaboración artesanal a cargo de Carn & Coop, una frita popular al mediodía y el festival Sobrassada Rock por la noche, que incluirá las actuaciones de La Calle, Lobos Tributo a Leiva y Pereza y DJ John Sax. En es Cubells, el mismo día se organizarán talleres navideños y de repostería para adultos y niños con el objetivo de reforzar el ambiente festivo en los distintos núcleos del municipio.

Durante la semana previa a Navidad tendrán lugar numerosos talleres de decoración floral para adultos en Cala de Bou, Sant Josep, Sant Jordi y Sant Agustí, así como villancicos escolares en Sant Jordi y Sant Josep. Los brindis de Navidad con personas mayores se celebrarán en Sant Jordi el 16 de diciembre, en Cala de Bou el 17, en Sant Josep el 18 y en Sant Agustí el 19 de diciembre.

El 24 de diciembre, la Nochebuena se vivirá con la misa del gallo en todos los núcleos: Sant Francesc, Sant Agustí y es Cubells a las 19 horas; Sant Josep y Sant Jordi a medianoche. En Sant Jordi, la misa irá seguida de la popular fiesta navideña con Coco-Loco.

El 25 de diciembre tendrá lugar la misa solemne en Sant Josep al mediodía, además de celebraciones litúrgicas en Sant Jordi y Sant Francesc, junto al bingo solidario a beneficio de IbizaIN en la carpa municipal de Sant Josep.

Las iniciativas culturales y solidarias continuarán el 26 y 27 de diciembre. En Can Curt se inaugurará la exposición del VIII Concurso Fotográfico Premio Vicent Trull. Además, ese fin de semana coincidirá con la celebración de la tercera edición del Urban Music en Sant Jordi, así como con la elaboración de tapas de sobrasada en la plaza del pueblo.

Del 27 al 30 de diciembre volverá DIVERNADAL, el gran parque infantil de Navidad en el polideportivo de Can Guerxo, con sesiones de mañana y tarde pensadas para niños y jóvenes. El 31 de diciembre, Sant Josep y Sant Jordi celebrarán las campanadas al mediodía, con música en directo de The Rosemary Family y Esta me la sé, respectivamente.

En los primeros días de enero, la ilusión infantil será protagonista con la llegada del cartero real el 2 de enero a Cala de Bou, el 3 a Sant Jordi y el 4 a Sant Josep.

El programa culminará el 5 de enero con las cabalgatas de Reyes que recorrerán las calles de las distintas parroquias del municipio.

Con una agenda que combina tradición, cultura, deporte y gastronomía, Sant Josep reafirma un año más su apuesta por unas fiestas diversas, abiertas y pensadas para disfrutar en familia.