Pilar Hernández, paciente oncológica de Ibiza: «A los que empiezan el camino del cáncer les digo que se dejen querer»

Empecemos por el principio. ¿Ya tenía sospechas antes de recibir el diagnóstico?

Llevaba tiempo con tos. Tenía una tosecita que me quedó de una gripe que pasé en unas navidades. Esto era en el mes de abril y un día que subí a un ascensor tosí y noté un sabor extraño en la boca. Como había un espejo, abrí la boca y vi sangre fresca. Me empezaron a temblar las piernas. No es que yo sepa nada de medicina, pero lo intuí. No dormí en toda la noche pensando y pensando y al día siguiente me llamó una amiga y clienta. Me dijo que me encontró la voz rara. Le conté todo y me aconsejó ir al médico.

¿Qué le dijo su doctor?

Fui a mi médica de cabecera con mi marido. Me mandó una radiografía y nos fuimos a Can Misses. Ya con los resultados, me dijo que era un cáncer. Una médica residente (MIR) que tenía a su lado me dijo que los cánceres hoy en día se habían vuelto enfermedades crónicas, pero a mí se me vino el mundo encima.

¿Qué fue lo primero en lo que pensó?

En mi familia, porque hacía cuatro o cinco años que había muerto una cuñada mía con 50 años de un melanoma. En cuatro meses. Es inexplicable lo que sientes. Inexplicable. Por eso cuando me dicen que a alguien le han diagnosticado un cáncer, pienso «madre mía, la que le ha caído encima». Yo soy de ir a la seguridad social y lo seré siempre, pero tenía un seguro privado y al día siguiente fui a la Policlínica, a urgencias, porque tenía dolor en el pecho. Me hicieron un TAC y una resonancia.

¿Coincidieron en el diagnóstico?

Me dijeron que estaba con un cáncer de pulmón, pero con metástasis. Me derrumbé y me ofrecieron que me quedara ingresada y que a la semana siguiente me harían todas las pruebas. Y yo pensé, «¿por qué me tengo que quedar aquí ingresada a comerme el coco, si me encuentro bien?». Llamé a mi médica y se lo conté. Me dijo, «te puedes ir a tu casa, que la semana que viene te lo hacemos todo en el hospital». Y así fue.

¿Cómo son sus primeros recuerdos con el tratamiento?

Muy tristes. Te encuentras en ese mundo que parece que es ajeno a ti, entras en el hospital y ves pacientes con las mismas caras que la que tenía yo. Al principio tenía como un rechazo, porque, aunque lo acepté, tenía la sensación de que no iba conmigo. Y después lo acepté del todo y empecé a cambiar de actitud respecto a toda la gente que había en el hospital.

¿Recuerda alguna historia de aquellas primeras semanas?

Al principio le dije al radiólogo: «Con cuatro años más de vida, ya me tendría por satisfecha». En aquel momento cuatro años me parecía mucho porque pensaba que iba a morir. Y me dijo que eso era ser muy realista en lugar de tranquilizarme y decirme que iban a ser más. Pues mira, ya van nueve, y no es que sea una bicoca, pero voy por la calle. No hago vida normal, porque no puedo, pero hago muchísimas cosas. No puedo quejarme. Voy a desayunar todos los días y hago lo que me apetece y puedo hacer. Me digo a mí misma que hay que disfrutar el momento, pero es fácil de decir y difícil de hacer.

¿Cómo ha sido su experiencia con los sanitarios?

Tengo que decir que la sanidad de Ibiza es excelente. He tenido unas enfermeras y auxiliares estupendas, muy, muy buena gente con todo el mundo. Son excelentes profesionales, porque estar en un sitio así es muy triste. De hecho, se fue una de las sanitarias porque una hermana murió de cáncer y no podía soportar estar ahí.

¿Qué secuelas tiene por la agresividad de los tratamientos?

Muchas. Tengo una enfermedad grave, que es una anemia autoinmune, que solo se me controla con corticoides y tengo unos bajones terribles, voy siempre mareada. También tengo dolores de cabeza desde hace mucho tiempo y no veo bien. He tenido que ir a Reumatología y Dermatología. Ahora no sé si tengo una bronquitis y cuando te empiezas a encontrar mal empiezas a relacionarlo todo. Hay días que no y hay días que sí. Y esto te provoca una ansiedad terrible.

¿Cómo le ha afectado la falta de oncólogos en Ibiza?

Empiezo a pensar que a ver si ha habido algún tipo de negligencia, porque veo lo que está pasando en otras comunidades y estoy asustada. Tanto, que el día que vaya al médico, si algún día me llama alguien, voy a querer ver las imágenes de mis TAC. No acuso a nadie porque no sé nada y no me voy a meter con profesionales, pero se te quitan las ganas. No te fías. Hay gente que de repente tiene una metástasis después de diez años de haber superado un cáncer y que lleva dos o tres años durante los que no le han hecho ni una revisión. Me parece muy grave. Los médicos hacen lo que pueden. No tienen la culpa. Los responsables son los que cobran para arreglar la situación.

¿Cómo lleva su familia su enfermedad?

Siempre he sido muy independiente, todos lo somos hasta que no nos podemos mover. Tengo a mi marido, un hijo que vive en Ibiza y una suegra que está en la residencia. Por suerte, tengo muy buenos amigos y veo a una psicóloga. Mi marido se preocupa muchísimo. Lo que pasa es que me cuesta mucho involucrar a la gente que aprecio.

No les quiere ver sufrir.

Si veo a la gente de alrededor preocupada, yo me pongo peor. Pienso, «qué bien que me ha pasado a mí», porque no sé cómo lo llevaría si fuera de otra forma. En cuanto a médicos, tengo a mi hematóloga y, por desgracia, se ha jubilado mi médica de familia. Cuando fui por primera vez había una sustituta y no me puse a llorar de milagro. Me di cuenta de que había perdido un soporte muy grande y todavía me duele, porque era una médica maravillosa.

Hay mucha gente que dice que aprendió muchas cosas con el cáncer, como a apreciar más la vida o fijarse en cosas que antes le pasaban desapercibidas. ¿Le ha pasado?

Ahora me doy cuenta de que la vida es que estás ahora y mañana igual no estás. Además, he tenido la desgracia, como muchísima gente, de perder a cantidad de amigos. Entonces, veo la vida de otra manera. Ahora tengo un problema de estabilidad y eso me mata. Y cuando estoy, digamos, bien, porque no me acuerdo de lo que es estar bien, intento salir de Ibiza para olvidarme un poco. Siempre me ha gustado mucho viajar y he descubierto que hay que aprovechar la vida.

¿Ha notado que se encuentra más emocional?

Tengo una empatía que antes no tenía, porque yo solo trabajaba y estaba nerviosa y estresada. En cambio, ahora he conocido a gente enferma o que me han contado cosas, como tener un hijo enfermo con 20 años, que es terrible. Digo muchísimo, sobre todo a la gente joven, que aprecie a la gente que sufre.

¿Se ha abierto más a los demás?

Veo la vida de otra manera y aprecio muchísimo a la gente más cercana. No hace falta que sean mis amigos, puede ser el camarero del bar al que voy cada día, la chica que me hace un pan tostado o el señor que me vende el pescado. Creo que hablo más de sentimientos cuando toca, porque no puedes estar todo el día llorando.

¿Cómo lleva tener tanto tiempo libre después de estar tan centrada en el trabajo?

Me ha cambiado la vida totalmente, pero aprecio lo que tengo y creo que hay que seguir con un poco de ánimo. He cambiado mucho, y son muchos años, porque van a ser nueve y dan para pensar mucho.

¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando este camino?

Es muy complicado, pero yo el consejo que le daría es que confíe sobre todo en sus fuerzas, porque tienes que inflarte de confianza en ti mismo. También que confíe en la medicina. Primero en ti y después, en la medicina. Y déjate querer, porque te va a hacer bien. Es fundamental. Cuando te sientes apreciado y querido, las cosas van de otra manera. Esto de tener ánimos y ser positivo a mí siempre me ha molestado mucho.