Pilar Hernández, enferma de cáncer de Ibiza: «No tengo una consulta de oncología en condiciones desde 2024»

«No soy un caso excepcional, ni el peor ni el mejor». Así empieza a hablar Pilar Hernández, una mujer de Ibiza que sufre cáncer desde hace casi nueve años. Lo más triste de su historia es que no se refiere a la enfermedad, sino a la falta de médicos especialistas que sufre Ibiza desde hace tiempo.

Hernández recuerda que recibió el diagnóstico de «cáncer de pulmón en estadio 3B [propagado a otros órganos] e inoperable» y tuvo la «santísima suerte» de que, en aquel momento, había cinco oncólogos en el Hospital Can Misses y pasó cinco años bajo la atención del mismo sanitario.

Sin embargo, ella ya percibía cuando comenzó su tratamiento que los médicos no estaban contentos con su situación en el hospital: «Ya en esa época se quejaban de que tenían demasiado trabajo». De hecho, escuchó estos problemas en una conversación con su especialista, con el que llegó a tener una relación de «muchísima confianza» después de más de dos años de terapia.

Este le comentó que estaba «muy harto» y que «cualquier día» se iba a marchar del centro sanitario. Según relata Hernández, añadió que debía trabajar «muchísimas horas» y que tenía «mucha presión». Hernández da fe de esta versión, puesto que lo había visto en la consulta «con la cara toda hinchada, hecho polvo y tomándose pastillas para el dolor de muelas». Ella añade que el oncólogo «solo hacía que tramitar burocracia». «Estaba solo», zanja.

Aquel toque de atención le hizo tomar «un poco de conciencia» y decidió escribir una carta al hospital para protestar por la situación. Además, comenzó a involucrarse en actividades para «pedir más médicos» porque «la gente se empezaba a ir».

El profesional que llevaba el caso de Hernández terminó por abandonar Can Misses después. Había sido su referencia durante los cinco años que llevaba de terapia, cosa que a ella le dio «pánico», confiesa la paciente, que solo tiene buenas palabras para el oncólogo. Lo «dejó todo hecho» para seguir con su tratamiento y le consiguió uno de inmunoterapia que, en aquel momento, «era nuevo». Ya sin su médico de referencia, Hernández recibió el duro golpe de que sufría metástasis cerebral: «Lo pasé muy mal». Por ello debió someterse a una radiocirugía en Palma, que «fue bien».

Ella recuerda que durante esa época, hace alrededor de dos años, llegaban oncólogos desde Mallorca para atender los casos de residentes en Ibiza por la falta de especialistas que sufría la isla. Afirma que estos cambios en el personal sanitario de la especialidad les preocuparon tanto a ella como a otros pacientes. «¿Se habrá leído toda la biblia que tengo de historial?», se preguntaban sobre los nuevos profesionales que se iban a hacer cargo de sus casos.

Pilar Hernández señala que perdió por completo la estabilidad que había tenido hasta el momento y que pasó «por manos de muchos médicos» desplazados desde Mallorca. Aunque estos mantuvieron la misma profesionalidad de su anterior oncólogo, los continuos cambios de especialista hicieron que ella «no tuviese tiempo» de acostumbrarse a ninguno. A pesar de este problema, se muestra comprensiva y encuentra «normalísimo» que, por unas u otras razones, dejasen de desplazarse a Can Misses. Entiende que los profesionales prefieran «ejercer en un gran hospital o investigar o estudiar en una facultad de medicina».

La falta de especialistas en Ibiza hizo que la isla llegase a quedarse con «tres oncólogos», según indica (el servicio en algunos momentos contó con menos, incluso). En este punto, llegó la peor experiencia para Hernández con uno de estos médicos, ya que el que aceptó su caso le comunicó que no tenía «un tumor activo ni ningún síntoma» de cáncer después de dos visitas.

«Era algo imposible», protestó ella a juzgar por la metástasis que le habían detectado: «Era el primer médico que se atrevió a decir esto después de haber pasado por 50». Por ello, decidió pedir un cambio de médico. Sin embargo, las opciones eran pocas y, aunque ya le fue asignado otro, confirma que no tiene «una consulta en condiciones» desde septiembre de 2024.

Hernández comenta que desde entonces es ella misma la que interpreta los resultados de los TAC que le prescriben. Aunque reconoce no tener «ni idea» de medicina, afirma que la experiencia con la enfermedad la ha hecho capaz de interpretar «cuando dice que parece que no se ha movido nada». Consulta los informes con su hematóloga para asegurarse, aunque esta médica siempre le advierte de que no es especialista en la materia. Hernández recuerda que la sanitaria «se llevó las manos en la cabeza» cuando le comentó que no la veía ningún oncólogo.

La paciente afirma que vio «una cosa en el TAC craneal» que no entendía al leer el informe que recibió de la última de estas pruebas: le recomendaba pasar una resonancia. Por ello, se asustó «mucho» y sufrió «ansiedad» debido a la afectación cerebral que tenía.

Como no la «llamaba nadie» del hospital acudió a la oficina de uno de los oncólogos. Este profesional, desconcertado, le preguntó quién se hacía cargo de su caso, a lo que ella contestó: «Usted». «Se quedó a dos velas y yo, más», confiesa. El sanitario le consiguió una cita que, para su sorpresa, fue con el doctor al que ella había renunciado. Hernández indica que se resignó porque tenía «muchas preguntas» y aceptó.

La mujer cuenta que al día siguiente pasó una consulta telefónica con este oncólogo, que le concertó una resonancia que se hizo a finales del mes pasado, aunque lamenta los largos plazos para recibir los resultados. «Hay gente que está esperando meses y meses el resultado de una analítica», alerta. A causa de estos retrasos, ella afirma estar en tratamiento con «antidepresivos» porque «estas cosas afectan mucho».

Pilar Hernández asegura que no es «un caso excepcional, ni el peor ni el mejor», sino una de tantas pacientes de cáncer que sufren la falta de especialistas en Ibiza. «Estamos con muchísima inseguridad, con mucho miedo, con miedo de que pasen cosas que no tenemos previstas, que no nos vean y que, cuando nos vean, haya avanzado tan rápido que no esté bien», lamenta, como conclusión.