Una Navidad para disfrutar en familia de las tradiciones

Formentera ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con una de las inauguraciones más participativas de los últimos años. El pasado 1 de diciembre, la plaza de la Constitució se llenó de familias para vivir el encendido oficial de luces, un acto que abrió de manera simbólica un programa festivo que se prolongará hasta el 11 de enero.

El Mercat Nadalenc es el epicentro de la programación navideña de Formentera.

Tras el encendido, abrió sus puertas el Mercat Nadalenc, que vuelve a ser el epicentro de la actividad social y comercial de estas fechas. Situado en la plaza de la Constitució, el mercado combina casetas de comercio y restauración. Las casetas de comercio abren de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, mientras que las de restauración funcionan de 12.30 a 16 horas y de 18 a 23 horas de lunes a jueves. Los fines de semana, el horario se amplía hasta las 23.45 horas. Los días 13 y 31 de diciembre tendrán horarios especiales hasta la una y las tres de la madrugada, respectivamente.

El programa ofrece una gran variedad de actividades para los más pequeños.

Paralelamente, el Mininadal’se ha consolidado como el espacio de referencia para las familias. Desde el 1 de diciembre y hasta el 4 de enero, la caseta instalada también en Sant Francesc ofrece una agenda diaria de talleres y actividades para niños y jóvenes de entre 1 y 14 años. Durante las siguientes semanas habrá talleres de cerámica, carpintería creativa, decoración navideña, elaboración de postales, pintacaras, cuentacuentos y propuestas relacionadas con los Reyes Magos. Hasta el 21 de diciembre, el espacio abre por las tardes entre semana y mañana y tarde los fines de semana; a partir del día 22, abrirá mañana y tarde todos los días.

La música también ocupará un papel destacado a lo largo del mes. El jueves 11 tendrá lugar el ‘Concert de Nadales’ en la iglesia de Sant Francesc, a cargo de las corales de la Escola de Música i Dansa. El miércoles 17, la misma escuela ofrecerá el ‘Concert de Nadal’ en la plaza de la Constitució. El sábado 13, el Mercat Nadalenc acogerá la ‘Tarda de concerts’ con Ritmo de Isla, The Island Rockers y DJ Manceboss, una propuesta dirigida al público joven.

En el ámbito gastronómico, el 20 de diciembre se celebrará en la Casa del Poble de la Mola el ‘II Concurs de Salsa de Nadal’, con presentación de las salsas a las 16.45 horas y final del concurso a las 19 horas.

Las actividades más esperadas para el público infantil están previstas para el día 18 de diciembre, con la visita de Papá Noel en la Sala de Cultura. Habrá dos sesiones, a las 16.30 y a las 18.30 horas, acompañadas de chocolatada y ‘coca dolça’ aptas para intolerancias, con reserva previa a través de la web del Consell.

El programa navideño se completará con talleres de cocina, exposiciones, cine, actividades deportivas, la llegada de los pajes reales, la Nit de Cap d’Any en el Mercat y, ya en enero, la cabalgata de los Reyes Magos. Con esta agenda, Formentera afronta unas fiestas que combinan ocio familiar, cultura local y dinamización del comercio en uno de los periodos más significativos del año.