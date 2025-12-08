Una Navidad centrada en la tradición, la música y el espíritu familiar
La ‘Fira de sa Matança’ y las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos son algunos de los actos previstos
Las fiestas navideñas en Sant Joan cada año ganan más fuerza y participación. El programa de este año combina tradición, cultura, música y actividades para todas las edades.
El programa, que iba a comenzar el día 28 de noviembre con el encendido de luces, se tuvo que cancelar en señal de respeto por un desgraciado accidente ocurrido aquella misma tarde. Así que las fiestas arrancaron el 29 de noviembre, con la primera ‘Fira des Poll Pagès’ que se celebró en la plaza de Sant Miquel, en la que participaron siete equipos de cocineros. También se ha celebrado la exhibición de baile ‘Cançoner de les Pitiusas’ con la Colla de Labritja, y los días 6 y 7, la finca de Can Cudula acogió la tercera exhibición de 4x4, un encuentro que cada año reúne a aficionados del motor en un fin de semana lleno de adrenalina.
La cultura será protagonista el 12 de diciembre con la inauguración en la Casa Parroquial de la exposición ‘Tardor’ de Júlia Ribas, que estará abierta hasta el 11 de enero.
El 13 de diciembre llegará cargado de tradición con el curso de canción tradicional y la exhibición de baile de la Colla de Balansat. También se celebrará la tercera edición de la ‘Fira de sa Matança’ en Sant Llorenç.
Los más pequeños tendrán un papel especial el 19 de diciembre con el concierto de la Escuela Municipal de Música y la llegada de Papá Noel a la plaza de Sant Joan. La música continuará el día 20 y el 26 con conciertos en Sant Joan y Sant Llorenç.
La magia de los Reyes Magos cerrará las fiestas con la visita del paje real los días 3 y 4 de enero, y con las cabalgatas del 5 y 6, que recorrerán Sant Miquel, Sant Joan y Sant Llorenç.
