Una 'miniprocesión' para estrenar la nueva talla de la Inmaculada Concepción en las fiestas de Forada

Forada ha vivido este lunes el día grande se sus fiestas patronales, que ha celebrado estrenando una nueva talla de la Inmaculada Concepción a la que han sacado en una pequeña procesión desde la capilla hasta el final del colegio. Las fiestas de Forada comenzaron el pasado 15 de noviembre y se polongarán hasta el próximo 23 de diciembre. A las 11:30 horas, media hora antes de que comience la solemne misa ofrecida por el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, vecinos de la zona ya se congregan alrededor de la capilla.

Todas las imágenes del día grande de Forada / Toni Escobar

Entre los primeros en llegar se encuentran los miembros de la Colla de ball pagès de Buscasdell, que celebran, además, su 25 aniversario y actuarán tras la misa. "Este año como en Can Tixedó están en obras el baile lo haremos aquí [en referencia a la carpa instalada frente al centro social de la localidad], cuenta una de las integrantes de la agrupación. A falta de veinte minutos para la misa, cada vez son más los que se acercan a la capilla. "Bon dia i salut", se escucha a la gente mayor saludar alegre. Entre los más jóvenes, el árbol de Navidad es uno de los principales reclamos para hacerse fotos mientras amenizan la espera. También puntuales han llegado las diferentes autoridades invitadas al acto, entre las que se encuentran el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, la concejala de obras Públicas, Infraestructura y Seguidad, Neus Mateu; o el concejal de comercio de Vila, Álex Minchiotti, así como representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Misa solemne

A las 12, a punto de empezar la misa, muchos toman ya asiento en el interior de la capilla, mientras que otros tantos esperan fuera relajados, charlando, saludándose y disfrutando de una mañana en la que el sol y la buena tempeatura invitan a disfrutar del paisaje de Forada. Una mujer, sin embargo, se encuentra algo inquieta, no ve al obispo entre el gentío. "Decían que venía el obispo hoy, pero no le veo", lamenta. Cuatro minutos después suenan las campanas que señalan el inicio de la homilía. El obispo Vicent Ribas está ya en su interior y la mujer respira tranquila. Los primeros en entrar son los miembros de la Colla de Buscastell, tocando su tradicional melodía de flauta, tambor y xeremia. A continuación, lo hacen las autoridades.

Más de un centenar de personas llenan la capilla de Forada. El obispo es el encargado de ofrecer la misa, que cuenta con las lecturas de los párrocos de Sant Agustí, Sergio Pérez, y la Sagrada Familia, ubicada en Can Bonet, Virgilio Bago. Ribas da en primer lugar la bienvenida a los asistentes, a los que dedica unas palabras de agradecimiento. "Hoy venimos a celebrar nuestra fiesta, a la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra capilla de Forada", afirma el obispo, quien también felicita especialmente a los vecinos de Forada y Buscastell. "Esta capilla debe de tener cerca de 60 años, y en este tiempo quienes habéis visitado a la Inmaculada Concepción lo habéis hecho con devoción", declara. "Seguro que muchos hoy acudís aquí con vuestras preocupaciones, luchas internas y heridas en el corazón, pero deciros que la Inmaculada nos acompaña y nos protege", destaca el obispo en su sermón.

Misa solemne del obispo Vicent Ribas en la capilla de Forada / Toni Escobar

La primera procesión

Tras terminar la misa, comienza la pequeña procesión hasta el colegio. "Por primera vez en estas fiestas de Forada hemos hecho una pequeña procesión de la Inmaculada y después habrá ball pagès. En las próximas semanas se hará también una caminata por es Broll y también un concurso de salsa de Nadal", explica Serra. Tres mujeres, vecinas de la zona, esperan en la entrada de la capilla la vuelta de la procesión. Una de ellas, María, al ver que se acerca una cámara para entrevistarla, se escabuye como puede. "Siempre me pillan. El otro día fui a una matanza y también había cámaras que me cogieron para preguntarme", ríe. "Ha sido una misa y una procesión muy bonita. Ahora tenéis que ir hasta la carpa del centro social si queréis ver más", recuerda. La marcha, ya sin la talla de la Inmaculada, se dirige entonces hacia el centro social, liderada por la Colla de Buscastell. Ya en la entrada de la carpa, los más mayores toman asiento en algunas sillas para disfrutar del espectáculo. Muchos sacan su teléfono móvil para grabar o tomar fotos de los primeros momentos de la ballada, aunque pronto se dedican solo a disfrutarla. Uno de los asistentes más jóvenes, un niño de poco más de un año, trata de imitar a los balladors y aplaude con entusiasmo después de cada canción. "Hay que apuntarlo a alguna colla", bromea una mujer.

La colla de Buscastell bailó tras la misa y la procesión / Toni Escobar

Entre todos los asistentes, la mayoría locales y vecinos de la zona, destaca una familia extranjera, con todos sus integrantes con el cabello de un rubio claro. Son un padre y una madre jóvenes con dos niños pequeños. "Vivimos por aquí desde hace poco y un vecino nos recomendó que viniéramos", cuentan. Aseguran estar disfrutando de la jornada, "especialmente nuestra hija mayor, tiene mucha curosidad y no les quita ojo", afirman. También disfrutan de los bailes de la Colla de Buscastell Paula y Teresa, dos jóvenes que también forman parte de dicha agrupación. "Hoy nos toca descansar", ríen las jóvenes, quienes cuentan que la noche anterior les tocó trabajar y que se han acercado a la jornada más tarde que sus compañeros. "Pero es un gusto verles también. Lo hacen muy bien y es una colla muy bonita que tiene mucha tradición", explica Paula.

Para concluir, la Colla de Buscastell invita al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la concejala de obras, Neus Mateu, a cerrar el espectáculo con un último baile, quienes no dudan en animarse. "Veo que estás en forma, Marcos", bromea el presidente del Consell, Vicent Marí. La mañana de celebraciones concluye repartiento las tradicionales orelletes entre los asistenes.