El Mercat de Nadal se convierte en el gran punto de encuentro esta Navidad

Sant Antoni vuelve a sumergirse en el espíritu navideño con un programa repleto de propuestas familiares, actuaciones musicales, actividades tradicionales y espacios mágicos que estarán en marcha día de Reyes. El corazón de la celebración vuelve a situarse en el Passeig de ses Fonts, donde se ha instalado el Mercat de Nadal, casetas de restauración y artesanía, atracciones infantiles y un escenario que acogerá una gran variedad de conciertos.

Diseño del programa de Navidad de Sant Antoni. | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

El calendario arrancó el 28 de noviembre con el encendido oficial de las luces y del árbol de Navidad. Ese mismo día abrió sus puertas el Mercat de Nadal y lo hicieron también los dos espacios que este año concentran buena parte de la actividad familiar: los Duendes Juguetones y el Árbol de los Buenos Deseos, donde niños y adultos pueden escribir y colgar sus mensajes para 2026 o posar ante el popular photocall de la Cierva Blanca y su trineo.

El punto neurálgico de la Navidad en Sant Antoni es el Passeig de ses Fonts. | J.A. RIERA

Durante las próximas semanas, el Passeig de ses Fonts será un punto de encuentro desde por la mañana. Los espacios infantiles permanecen abiertos en horario ampliado y ofrecen juegos tradicionales, talleres de manualidades, cuentacuentos y pequeños espectáculos pensados para distintas edades. Las visitas de los elfos de Papá Noel, que se alternan entre mañanas y tardes según el día, son otro de los reclamos para las familias, que pueden entregar allí mismo sus cartas.

El Mercat refuerza además su carácter musical con una programación muy variada. Por su escenario pasarán durante todo el mes como Swingin Tónic Band, Soul Doctor, Joven Dolores, The Rosemary Family, Ibosim Flamenco, Reya Thomas & Friends o el grupo Esta me la sé. También regresan fiestas ya conocidas por el público, como La Movida, La Verbenita o K Rico Party que transformarán el paseo en una pista de baile. Además, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un fiesta en una ‘pista de esquí’ con Hippy House.

La parte cultural del programa incorpora varios clásicos de estas fechas, como el belén viviente, previsto para el 13 de diciembre, y la apertura del belén municipal al día siguiente. Y, como en ediciones anteriores, el Far de ses Coves Blanques acoge varias funciones de ‘Vincles’, una experiencia teatralizada e interactiva que invita al público a adentrarse en un universo fantástico inspirado en el libro ‘Les Històries Vinculants’, con funciones repartidas entre diciembre y principios de enero.

El programa incluye además citas deportivas, actos solidarios, como la Papanoelada Motera Solidaria del 21 de diciembre; talleres juveniles y actividades en distintos espacios del municipio. La celebración de Nochevieja se adelantará unas horas con la fiesta ‘Connexió Tòquio – Mercat’, que invita a despedir el año al ritmo de música, karaoke y animación desde el mediodía.

Los actos de Reyes arrancarán el 4 de enero con la apertura de la Caseta Reial y culminarán el 5 de enero con la tradicional cabalgata, que recorrerá las calles de Sant Antoni a partir de las 18.30 horas antes de la entrega de regalos. El programa se cerrará el 6 de enero con el concierto final del grupo Flawless,