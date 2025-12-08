La escasa reivindicación local que hicieron los políticos de las Pitiusas durante los actos para celebrar el día de la Constitución. La mayoría de los discursos se centraron en temas generales, de ámbito nacional, y apenas se reclamó nada al Estado. Sólo en Formentera el presidente insular pidió que se tengan en cuenta las necesidades de la isla.

Llama la atención

Lo mal que ha sentado a empresarios de la bahía de Portmany el calificativo de «Cala de Bronx» con el que un grupo de vecinos se refiere a la zona de Cala de Bou donde, aseguran, ha aumentado la delincuencia en las últimas semanas. A pesar de que la expresión no ha gustado nada, los integrantes de la asociación Bahía Negocis reclaman más medidas de seguridad al Ayuntamiento.

El apuñalamiento de un hombre durante una pelea en el centro de Santa Eulària y a la que asistieron numerosos testigos. La reyerta, que comenzó en el balcón de una vivienda de la calle del Mar, se saldó con un hombre, un italiano de 42 años, herido en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses y dos detenidos: el apuñalado y el presunto agresor, un español de 74 años.