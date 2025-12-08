En libertad los dos implicados en el apuñalamiento en Santa Eulària

Los dos protagonistas de una reyerta en Santa Eulària que el pasado viernes estuvo a punto de acabar con la vida de uno de ellos, después de ser apuñalado en varias ocasiones, han quedado ya en libertad. Fuentes de la Guardia Civil confirman a Diario de Ibiza que los dos hombres que protagonizaron la pelea han pasado a disposición judicial y que ambos han declinado poner una denuncia contra el otro, por lo que el juez los ha dejado libres.

La víctima de la pelea cuyo estado revestía mayor gravedad es un hombre de nacionalidad italiana y 42 años que tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses tras recibir múltiples heridas de arma blanca.

El hombre solicitó el domingo el alta voluntaria del centro hospitalario y la recibió a las 23.30 horas. Tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad.

El otro protagonista de la pelea, que se produjo en una vivienda en pleno núcleo urbano de Santa Eulària, es un hombre de nacionalidad español y 74 años que también resultó herido en la trifulca. En su caso, recibió varios puntos de sutura en la cabeza tras ser agredido con un objeto contundente.

Los dos heridos son viejos conocidos de la Guardia Civil por diversos antecedentes previos y, según se desprende de su comportamiento, han acordado resolver sus rencillas por su cuenta en lugar de someterse a un proceso judicial.