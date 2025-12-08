Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piden cuatro años de cárcel para un hombre pillado en un control de tráfico en Ibiza con más de 400 gramos de droga

El acusado fue interceptado en un control policial tras ser visto conduciendo de manera errática

Audiencia de Palma.

Audiencia de Palma. / MANU MIELNIEZUK

E.P.

Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (12 horas) el juicio contra un hombre que fue sorprendido en un control de tráfico en Ibiza con cerca de 400 gramos de distintas drogas dispuestas para su venta y con más de 260 euros que procedían, presuntamente, de la venta de sustancias estupefacientes.

La fiscalía, en su escrito de acusación, reclama para este presunto traficante de drogas una condena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 24.000 euros.

Según el escrito de acusación, el hombre fue interceptado en un control policial tras ser visto conduciendo de manera errática y los agentes, tras pararle y registrar su vehículo, encontraron la droga y el dinero en efectivo.

