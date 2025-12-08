El Hospital Can Misses registra un descenso del 31,2% en el número de pacientes en espera en consultas externas

El Hospital Can Misses ha registrado en diciembre una bajada del 31,28 por ciento en el número total de pacientes en lista de espera para consultas externas. Según ha informado el Área de Salud pitiusa (ASEF) este lunes, en el tramo de personas que esperan más de 60 días, la disminución ha sido del 46 por ciento y ha pasado de 10.440 personas a principios de diciembre del año pasado a las 5.636 del mismo periodo de este año, es decir casi 5.000 personas menos.

La demora media también ha experimentado una mejoría con una disminución del 45 por ciento, ya que de 168 días se ha pasado a 92, siempre según los datos de ASEF. Entre las principales razones, apuntan, se encuentra el haber "completado [el personal de] muchos servicios que han estado por debajo de la plantilla autorizada durante años".

Destaca en esta bajada los datos registrados por nueve servicios médicos, seis de los cuales confirman bajadas cercanas al 90 por ciento tanto en la reducción del número de pacientes como en la demora media.

Los nueve servicios en los que más acusada ha sido la reducción son Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Dermatología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Otorrinolaringología, Reumatología, Traumatología y Cirugía Vascular.

En el caso del Servicio de Digestivo, la bajada en la lista de espera ha sido, en el número de pacientes, del 89,3 por ciento; de 1.737 usuarios se ha pasado a las 186. En el tramo de más de 60 días ha bajado un 98,7 por ciento y de registrar 1.523 personas en diciembre de 2024 se ha pasado a 20 este mes.

La demora media también se ha reducido en torno al 90 por ciento, exactamente un 92,7 por ciento, y de 264 días se ha pasado a 19. En número de pacientes, la lista de espera ha bajado un 89 por ciento, y de contabilizar 487 personas, ahora hay 52.

Más de 60 días

En el tramo de más de 60 días se ha pasado de 383 usuarios a no tener ninguno esperando. Y la demora media se ha reducido un 87 por ciento, ya que hace un año los pacientes esperaban 139 días de media y hoy son 18.

Medicina Interna es otro de los servicios en los que se ha reducido la lista, en concreto en un 94.7%. En número de pacientes, hace un año había 103 personas y actualmente sólo hay seis; en el tramo de más de 60 días, la reducción es del 90,6 por ciento y de 32 personas hace un año se ha pasado tres. La demora media era de 72 días y ahora se sitúa en 55 días, lo que ha supuesto una disminución del 23,7 por ciento.

Dermatología, con el programa de telemedicina con Atención Primaria y la incorporación de profesionales, ASEF explica que ha experimentado una rebaja del número total del 87 por ciento y ha pasado de contabilizar 2.064 personas, hace doce meses, a tener actualmente 271 en la lista de espera. La demora media ha descendido en un 85,85 por ciento y de 175 días se ha pasado a 24,7 días.

Cirugía Maxilofacial registra un 94,4 por ciento de disminución en el número de pacientes, ya que hace un año había 232 personas y hoy hay 13. En el tramo de más de 60 días, de 54 ha pasado a un paciente y la demora media se ha reducido un 46 por ciento, de 38,5 días a 20, días.

Cirugía vascular completa el grupo de seis servicios que registran las mayores bajadas en la lista de espera. En este caso, la disminución es del 86 por ciento y ha evolucionado de 137 pacientes a 19 en un año. En el tramo de más de 60 días no hay nadie en este momento esperando una cita cuando en diciembre de 2024 había 61.

Por otro lado, en el corte de diciembre de 2025 destacan ocho servicios cuya demora se sitúa en este momento por debajo de los 20 días.

Ibiza, los que más esperan

Por otra parte, y como publicó el pasado 1 de diciembre este diario, los pacientes del Hospital Can Misses eran los que más esperan de todo Balears tanto para someterse a una intervención quirúrgica como para acceder a una consulta externa. A 30 de noviembre, los ibicencos esperan una media de cinco meses (151 días) desde que saben que tienen que operarse hasta que conocen la fecha de la intervención. En cuanto a la primera cita de consulta externa, aguardan una media de más de tres meses (93 días).

En toda la comunidad autónoma, estas cifras son de 105,59 días de media para operarse y de 64 días de media para una cita con consulta externa, según los datos que proporciona la conselleria de Salud.