El apuñalado en Santa Eulària pide el alta voluntaria y pasa a disposición policial

El hombre italiano de 42 años que resultó herido por arma blanca en una vivienda de Santa Eulària solicitó la noche de este domingo el alta voluntaria, según ha confirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El herido, que permanecía ingresado en la UCI desde la noche del viernes, ha recibido finalmente el alta a las 23.30 horas, momento en el que ha pasado a disposición policial.

El apuñalamiento se produjo en el transcurso de una pelea en el balcón de una vivienda situada en la calle del Mar, en pleno núcleo urbano de Santa Eulària. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la discusión —que derivó en forcejeo— habría enfrentado a tres personas. Durante el altercado, el hombre italiano sufrió múltiples heridas de arma blanca, presuntamente causadas con una navaja.

La Policía Local de Santa Eulària fue la primera en intervenir tras recibir un aviso por una fuerte discusión alrededor de las 20.20 horas. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas con cinco agentes, un furgón de atestados y un policía fuera de servicio. Al acceder al interior del domicilio, los agentes encontraron a la víctima gravemente herida. Un testigo explicó que "había forcejeo, jaleo y sangre del herido", lo que generó un fuerte impacto entre los vecinos.

Dos detenidos por tentativa de homicidio

El presunto autor del apuñalamiento, un hombre español de 74 años, fue detenido en el lugar por la Policía Local y conducido esposado fuera de la vivienda. La Guardia Civil, que asumió la investigación tras desplazarse al hospital durante la madrugada, detuvo también al herido, una vez ingresado, y atribuyó ambas detenciones a un delito de homicidio en grado de tentativa.

El SAMU061 prestó la primera asistencia en el domicilio antes de trasladar al herido al Hospital Can Misses. El Ayuntamiento señaló que la víctima permaneció custodiada durante toda la noche por agentes municipales hasta que fueron relevados por la Guardia Civil.

Con el alta voluntaria y su posterior traslado a dependencias policiales, la investigación continúa ahora bajo supervisión judicial para esclarecer las circunstancias exactas de la reyerta.