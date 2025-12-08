Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: "turistas se intentaban sacar las tarjetas"
El presidente Vicent Marí señala que las casuísticas de intentos de fraude son «diversas» y que «hay que analizar cuáles son las circunstancias de cada uno para que no haya un mal uso de esta gratuidad»
El Consell de Ibiza explica que se han producido intentos de fraude en la gratuidad del transporte público en Ibiza. La institución afirma que «algunos, incluso, eran turistas o personas que no son residentes en Ibiza». «Se ha dado el caso de personas que venían a pasar sus vacaciones e intentaban sacar las tarjetas. También venía gente a pedir la tarjeta con un certificado de inscripción en cursos de la escuela de adultos, y esto no demuestra la residencia. En cambio, un niño escolarizado sí que lo demuestra», añaden las mismas fuentes. «Son muchos intentos de fraude acumulativos (...) se han aclarado las condiciones a nivel interno para la tramitación de dichas tarjetas» y «es una cuestión de cumplimiento de la ley para dar la subvención de gratuidad conforme a norma», sostiene el Consell, si bien hasta ahora se daba tarjeta a personas con pasaporte y empadronadas. Si ésta se les estropea o la pierden, comprobarán, al ir a sacarse un duplicado, que no se lo darán, salvo en las excepciones previstas mencionadas al principio de esta noticia (los perfiles indicados como vulnerables por parte de la Administración).
El presidente Vicent Marí señala que las casuísticas de intentos de fraude son «diversas» y que «hay que analizar cuáles son las circunstancias de cada uno para que no haya un mal uso de esta gratuidad». «Hay que procurar que se haga un uso racional y adecuado, y se ponen los filtros necesarios para que no se produzca el abuso que se ha detectado en algunos casos. Pero quien ha tenido una tarjeta, ya sea por temas sociales o demás, podrá continuar accediendo a ella», añade.
Sobre los casos de quienes se queden sin tarjeta, señala que «a través de los servicios sociales se le dará el tratamiento que corresponda». «Nadie se quedará sin servicio si lo necesita. Nadie tiene que sufrir si realmente lo necesita, pero debe ser una cuestión social y reglada para que no se produzcan las situaciones de abusos que se han detectado», insiste.
