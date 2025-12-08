Forada vive su día grande con tradición, teatro y folk

Las fiestas de Forada de 2025 encaran su día grande, el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, con un programa cargado de actividades que combina tradición, cultura y música para todas las edades. La jornada central arrancará con la misa solemne en honor a la Inmaculada, que irá seguida del tradicional ball pagès, uno de los momentos más emblemáticos del calendario festivo y punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Por la tarde, la programación continuará con la representación teatral ‘Un viatge regalat’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, que llevará el humor y las historias cotidianas al escenario de Forada. La jornada se cerrará con el concierto de Arredefolk, formación ibicenca que fusiona música tradicional con ritmos modernos, manteniendo el espíritu popular y festivo de la cultura de la isla.

Tras el día grande del 8 de diciembre, las fiestas de Forada todavía guardan varias citas en la agenda. Como novedad, el 14 de diciembre se celebrará la Cursa d’Orientació Forada, con recorrido familiar y popular, además de una caminata por es Broll de Buscastell, que combina deporte y paisaje rural.

El programa se cerrará el 23 de diciembre con el tradicional concurso de salsas de Nadal y bescuit, que pondrá el broche final a más de un mes de actividades y consolidará, un año más, a Forada como uno de los puntos neurálgicos de la fiesta popular en las vendes rurales de Sant Antoni.

Las fiestas comenzaron el 15 de noviembre con la IV Festa Pagesa – Venda de Forada, una jornada de raíces tradicionales con juegos populares, ball pagès, rifas y paella organizada por sa Colla de Buscastell.

El programa ha continuado con una charla sobre la gripe aviar, el encuentro Mamis & Papis, un almuerzo de matanzas y el XV Festival Folklòric Arrels Vives, además de una misa y comida de homenaje a las personas mayores de la zona, entre otros actos.