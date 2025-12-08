Las fiestas de Nochevieja llenan Ibiza con propuestas para todos los gustos

Ibiza se despide de 2025 con numerosas fiestas repartidas por toda la isla. Desde cenas con espectáculo hasta celebraciones que permiten amanecer en la pista de baile, la última noche del año llega cargada de propuestas. Como cada diciembre, la oferta combina planes de distintos estilos, para que cada persona pueda encontrar un ambiente a su medida.

Nassau Beach Club despide el año con una cena acompañada por actuaciones musicales. | NASSAU GROUP

Lío Ibiza será uno de los escenarios protagonistas. El espacio despedirá el año con una edición especial de Spectacularrr’, el espectáculo creado por Joan Gracia y Pol Chamorro que marcó el verano. La propuesta, conocida por su mezcla de humor, música y un cuidado trabajo coreográfico, incorporará sorpresas exclusivas para esta noche. La cena, elaborada por el chef Andreu Genestra, ofrecerá una combinación de producto local y técnicas contemporáneas. Tras las campanadas, Lío se transformará en club para recibir 2026 con Toy Room.

ROTO ofrece una cena de gala, uvas y una fiesta dirigida por Ángel Linde y Cristian Godoy para dar la bienvenida al nuevo año. | MARIO PINTA

Pacha Ibiza volverá a confiar su Nochevieja a una de sus marcas más emblemáticas: Music On. Marco Carola liderará una sesión que se prolongará desde las 23 horas hasta las seis de la mañana. El ‘back-to-back’ exclusivo de Nic Fanciulli y Franky Rizardo añade un atractivo especial a la velada, junto a la energía habitual de Mason Collective.

El Teatro Pereyra ofrecerá una alternativa más cercana y tradicional. Tras las uvas, Sergio Vicedo y Óscar Colorado serán los encargados de animar una noche con cotillón incluido. Su propuesta mantiene ese espíritu festivo y desenfadado que caracteriza al espacio, muy apreciado por quienes prefieren un ambiente más local sin renunciar a la música y al baile.

Zazú Ibiza también se suma a la celebración. Las entradas se venden únicamente a través de mensaje directo, relaciones públicas o plataformas específicas.

También en Playa d’en Bossa, Nassau Beach Club despedirá el año junto al mar. La cena incluirá menú principal, opciones vegetarianas y alternativas diseñadas para niños. Además, la noche contará con actuaciones musicales y un ambiente relajado, propio de un beach club que ha hecho de la elegancia y la sencillez su sello distintivo incluso en temporada baja.

ROTO, en Marina Ibiza, ha preparado una de las celebraciones más completas. La noche comenzará a las 20 horas con un cóctel de bienvenida, seguido de una cena de gala. A medianoche, los asistentes podrán vivir las campanadas en directo y brindar antes de que Ángel Linde y Cristian Godoy tomen el relevo musical.

La fiesta de New Year’s Day de DC10 se mantiene como una prolongación natural de la Nochevieja ibicenca. Circoloco reunirá el 1 de enero a artistas como Carl Craig, Tania Vulcano, Ellen Allien, Sonja Moonear o Young Marco en una jornada que comenzará a las 16 horas y se extenderá hasta la mañana del día 2. El evento se ha consolidado como una tradición para quienes consideran que el Año Nuevo no empieza realmente hasta que han pasado por el mítico club.

Con opciones que van desde exquisitas cenas frente al mar hasta fiestas que se alargan hasta bien entrada la mañana, la isla vuelve a demostrar que la Nochevieja puede vivirse de muchas formas.