Estable y en observación el conductor herido en la colisión frontal de Sant Antoni

El hombre de 66 años herido este domingo por la tarde en una colisión frontal en la carretera EI-631, en el término municipal de Sant Antoni, se encuentra estable y en observación en el servicio de Urgencias, según la actualización facilitada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El accidente se produjo sobre las 19 horas, cuando un Porsche descapotable de alta gama y otro turismo chocaron de frente en el kilómetro 2 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada (UVI móvil) y otra de soporte vital básico, activadas por el SAMU 061.

El conductor de uno de los vehículos, un residente en la isla de 19 años, fue atendido y estabilizado en el lugar antes de ser trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El otro conductor, el varón de 66 años, quedó atrapado en el interior de su coche, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación. El O61 activó el código politrauma grave y lo trasladó al Hospital Can Misses, donde permanece en observación.

Según el Área de Salud, uno de los heridos presenta lesiones leves, mientras que el otro tiene un pronóstico "menos leve". Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente, que obligó a una intensa movilización de medios de emergencia.