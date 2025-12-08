La dana de Ibiza obliga a la restauración exprés de la torre de ses Portes

Se les cae el alma a los pies. Quienes pasean (o corren o van en bici) habitualmente por ses Salines, se pierden por los caminos del bosquecillo y llegan hasta el punto más meridional de la isla no pueden evitar un suspiro de pena. Alcanzan los pies de la torre de ses Portes, esa que mira al amanecer, y no pueden apartar la vista de la herida que tiene en la parte superior y el montón de piedras desprendidas de la fachada que reposan a sus pies. Protegidas con apenas unas vallas de plástico, nada impide que algún desalmado se pueda llevar una como souvenir de su paseo por el parque natural.

La dana obliga a la restauración exprés de la torre de ses Portes / PACO COSTA

Aunque las últimas lluvias torrenciales se cebaron con la emblemática torre de defensa, Bien de Interés Cultural (BIC), causando el desprendimiento que tan bien se aprecia, su mal estado viene ya de antes. Propiedad de la empresa Ibifor, hace ahora algo más de un año un informe técnico elaborado por un arquitecto destacaba una serie de deficiencias en la construcción que, según el documento, que había encargado la propiedad, debían subsanarse «con la mayor brevedad posible». Un año después, sin embargo, aún no se ha abordado la restauración de la torre, datada en el siglo XVI y que se encargaba de proteger el extremo sur de la isla, la zona salinera y el paso de es Freus, que conecta Ibiza con Formentera. El Consell de Ibiza explicó entonces que el estudio de daños había llegado al departamento de Patrimonio y que las conclusiones cuadraban con las del informe del arquitecto encargado por Ibifor. Eso sí, insistían en que no había «riesgo» de que la torre se desplomara «inmediatamente».

La dana obliga a la restauración exprés de la torre de ses Portes

Las destructivas lluvias se produjeron en octubre, momento en el que se colocaron las vallas de plástico en la mitad norte de la construcción. Un aviso para que las numerosas personas que durante el otoño y el invierno pasean por la zona no se acerquen mucho a la fachada. Podrían desprenderse más piedras y causar un accidente.

La dana obliga a la restauración exprés de la torre de ses Portes

Desde el Consell de Ibiza recalcaron ayer que quien debe encargarse de la restauración del BIC es la propiedad de la torre, que ha solicitado una ayuda de rehabilitación de la línea prevista para los bienes de interés cultural al departamento de Patrimonio de la institución.

«Hemos hecho un requerimiento a la propiedad, hemos visitado la torre y hablado con ellos», explican desde el Consell, que recalca que, a raíz de los desprendimientos causados por las últimas lluvias se prevé una doble actuación. «En primer lugar será necesaria una de consolidación de forma rápida y, ya después, la restauración», comentan desde la máxima institución de Ibiza antes de añadir: «Como se hizo en sa Blanca Dona». «El informe que teníamos de la propiedad mostraba que no peligraba la estructura, pero con las últimas lluvias la situación ha cambiado y es necesaria una consolidación previa», indican. Esto, destacan, se ha comunicado a la propiedad «y el arquitecto está trabajando para adaptar la hoja de ruta».