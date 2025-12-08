Cuatro pruebas deportivas para despedir el año en movimiento

La llegada de la Navidad trae consigo un calendario deportivo muy activo en Ibiza y Formentera, con pruebas consolidadas que cada año reúnen a corredores, ciclistas y aficionados de todas las edades. Diciembre es un mes perfecto para quienes quieren mantenerse en movimiento antes de finalizar el año y participar en algunas de las competiciones más consolidadas de las Pitiusas.

Dos corredores durante una edición de la Mini Marató - Memorial John Tunks de Formentera. | CARMELO CONVALIA

XLVI Mini Marató – Memorial John Tunks

En la Pujada a la Catedral también se otorgan premios a los mejores disfraces. | J.A. RIERA

La primera gran cita fue el pasado 7 de diciembre en Formentera, con la celebración de la XLVI Mini Marató – Memorial John Tunk, una de lascompeticiones más destacadas del calendario deportivo de Formentera. La categoría reina, de 12 kilómetros, se desarrolló en Sant Francesc Xavier e incluyó modalidades de atletismo y patinaje.

La Cursa de sa Salsa empieza y acaba en el campo de fútbol municipal de Sant Josep. | MARCELO SASTRE

Para la organización es muy importante facilitar el desplazamiento de los participantes, por eso se habilitó un servicio gratuito de autobús entre el puerto de la Savina y la salida, coordinado con los horarios del ferri procedente de Ibiza. Además, hubo un traslado específico para quienes participaron en la salida de 2,8 kilómetros en Sant Ferran.

Cursa de s’Indiot

El 14 de diciembre se celebra en Ibiza la tradicional Cursa de s’Indiot, organizada por el Consell Insular con el apoyo técnico de Ibiza Blue Challenge. La prueba, de 42 kilómetros, comenzará a las 9.30 horas frente al estadio Palladium Can Misses y discurrirá por un circuito urbano de 4,7 kilómetros que los participantes deberán completar en nueve ocasiones.

A partir de las 11.10 horas se disputará la carrera mini, dirigida a menores de 15 años y personas con movilidad reducida, con distancias ajustadas a cada categoría. La inscripción es gratuita.

Cursa de sa Salsa

Una semana después, el 21 de diciembre, Sant Josep acogerá una nueva edición de la Cursa de sa Salsa, que combina carreras infantiles con una prueba popular de seis kilómetros dirigida al público adulto. Las salidas comenzarán a partir de las 10 horas en el campo de fútbol municipal, punto también de llegada del recorrido circular que discurre por caminos y calles del entorno. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de diciembre, con una cuota de 10 euros para los participantes a partir de la categoría juvenil.

Pujada a la Catedral

Para cerrar el mes y el año, regresará la Pujada a la Catedral, una prueba popular que se celebra tradicionalmente el 31 de diciembre y que recorre la ciudad hasta alcanzar la cima de Dalt Vila. La salida será a las 16.30 horas desde es Martell, y la organización ha anunciado premios por categorías, reconocimientos a los mejores disfraces y el habitual sorteo de cestas de Navidad.