Cena exclusiva y gran fiesta de Fin de Año para dar la bienvenida al 2026

El emblemático Teatro Pereyra, situado en el corazón de Ibiza, se prepara para vestir su escenario de gala la noche del 31 de diciembre y ofrecer una experiencia única para despedir el 2025. Una combinación de alta gastronomía, música en vivo y fiesta hasta el amanecer.

La fiesta de Año Nuevo se celebrará desde medianoche hasta la madrugada.

El miércoles 31 de diciembre, a partir de las 21 horas, los asistentes podrán disfrutar de una cena de Fin de Año cuidadosamente diseñada, con un menú exclusivo que marida elegancia y sabores sofisticados. La velada estará amenizada por la voz en directo de Caroline Cohen, acompañada de piano y violín, creando un ambiente elegante y envolvente.

El menú de la noche incluirá un aperitivo de crema de marisco y una selección de entrantes fríos y calientes para compartir —como sashimi de Wagyu, vitello tonnato, ostras en tempura o gamba blanca de Huelva—, antes de elegir entre paletilla de cordero lechal o ravioli de bogavante como plato principal. Todo ello estará acompañado de una cuidada selección de vinos y champagne. La velada concluirá con una degustación de postres y un brindis con uvas y cotillón. Además, se ofrece opción de menú vegetariano. El precio por persona es de 190 euros, e incluye acceso a la fiesta de Año Nuevo sin necesidad de adquirir entrada adicional.

Desde medianoche y hasta las seis de la mañana tendrá lugar la gran fiesta de Año Nuevo con los dj Sergio Vicedo y Óscar Colorado, quienes ofrecerán una selección musical envolvente y festiva para recibir el 2026 por todo lo alto.

Para quienes deseen acudir únicamente a la fiesta, ya están disponibles las entradas desde 30 euros, con una consumición incluida. El precio irá aumentando conforme se acerque la fecha del evento. Además, Teatro Pereyra ofrece opciones VIP para quienes quieran vivir la noche con un toque más exclusivo.

Brinda por lo nuevo y vive la primera gran fiesta de 2026 en el lugar donde la magia nunca se apaga.

Las últimas mesas y entradas para la fiesta se pueden adquirir en la página web de Teatro Pereyra.