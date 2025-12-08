Canapés y una amplia variedad de platos sin tener que pisar la cocina
Los encargos se pueden realizar en las tiendas que tienen la sección ‘Listo para Comer’
La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona se prepara para sorprender una Navidad más a sus clientes, con una selección de platos de sabores más tradicionales y caseros. Hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección.
La compañía ofrecerá su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema de queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco). A ello se suma, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.
Completan el surtido navideño los platos calientes, compuestos por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, con puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas y un cuarto de cochinillo asado con patatas panaderas y cebollitas confitadas.
