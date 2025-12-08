Canapés y una amplia variedad de platos sin tener que pisar la cocina

La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona se prepara para sorprender una Navidad más a sus clientes, con una selección de platos de sabores más tradicionales y caseros. Hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección.

Los clientes pueden encargar sus platos favoritos o adquirirlos directamente en tienda.

La compañía ofrecerá su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema de queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco). A ello se suma, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

Completan el surtido navideño los platos calientes, compuestos por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, con puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas y un cuarto de cochinillo asado con patatas panaderas y cebollitas confitadas.