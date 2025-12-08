Baleares reactiva las ayudas al autoconsumo energético para empresas

El Govern balear ha reactivado el acceso a las ayudas para instalaciones de autoconsumo energético en las empresas de las Illes Balears con una nueva convocatoria dotada con dos millones de euros, destinada a apoyar proyectos con o sin almacenamiento. La iniciativa, aprobada por la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, pretende facilitar que empresas y entidades con actividad económica puedan recuperar inversiones que en anteriores convocatorias habían sido revocadas por la aplicación estricta del efecto incentivador, una exigencia derivada de la normativa estatal de subvenciones.

La convocatoria forma parte del Plan de Inversiones para la Transición Energética (PITEIB) y está financiada por los fondos europeos Next Generation EU. El Govern reconoce que la compleja regulación en materia de ayudas había dificultado el acceso a la financiación pública de numerosas empresas. Por ello, esta nueva línea incorpora un diseño que permite admitir actuaciones iniciadas entre el 16 de junio de 2022 y el 20 de diciembre de 2025, siempre cumpliendo los criterios europeos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha afirmado que "el Govern está haciendo todo lo que permite la normativa estatal y europea para que nuestras empresas no pierdan oportunidades de financiación en un momento clave para avanzar hacia un sistema energético más eficiente, competitivo y sostenible". También ha remarcado que "muchas empresas realizaron inversiones responsables y alineadas con los objetivos de transición energética, pero se vieron penalizadas por requisitos administrativos muy exigentes. Esta convocatoria abre una vía para que puedan recuperar ese apoyo público".

Acceso simplificado y criterios flexibles

La ayuda se dirige a pymes, entidades públicas con actividad económica, comunidades energéticas, cooperativas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro. Las actuaciones subvencionables incluyen instalaciones fotovoltaicas y eólicas de hasta 500 kW, así como sistemas de almacenamiento de hasta 100 kWh.

El Govern ha establecido un procedimiento de concesión no competitivo y por estricto orden de entrada, con el objetivo de simplificar la tramitación y agilizar la resolución de solicitudes completas. El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha señalado que "la prioridad es que ningún proyecto viable se quede fuera por obstáculos administrativos evitables. Estamos comprometidos con un modelo de ayudas más claro, más ágil y más alineado con la realidad de nuestras empresas y del tejido productivo de las Illes".

Impulso a la descarbonización empresarial

Estas ayudas contribuirán a avanzar en los objetivos marcados por el PRTR y el Real Decreto 451/2022, orientados a aumentar la capacidad renovable y a impulsar proyectos incluidos en el programa estatal 'Energía sostenible en las islas'.

El Govern subraya que la transición energética "solo será posible con la participación activa del sector productivo balear" y asegura que continuará trabajando para acompañar, orientar y facilitar la inversión privada en autoconsumo, eficiencia y energías renovables.