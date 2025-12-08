Los alrededores del puerto de Ibiza, zona «prioritaria» de obras para evitar inundaciones

«Tenemos un diagnóstico encima de la mesa y la red viaria tiene que estar preparada para evacuar pluviales. Es una infraestructura importante en este sentido», explica el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las actuaciones previstas para evitar o mitigar las inundaciones en la ciudad durante episodios de precipitaciones, especialmente si son de alta intensidad, como ocurrió con la dana. «Ya tenemos las actuaciones urgentes que se llevarán a cabo y, además, una vez adjudicado el contrato de agua potable y alcantarillado, se priorizarán las inversiones, independientemente de si son del primer o segundo cuatrienio», añade el primer edil.

El pleno municipal de la capital aprobó por unanimidad este noviembre la propuesta de adjudicación de la contrata a Aqualia, después de haber finalizado el proceso de licitación. Ahora deben seguirse los trámites administrativos correspondientes para hacer definitiva dicha adjudicación.

Zonas prioritarias

«Se priorizarán las zonas de es Pratet, la Marina, el puerto, la avenida de Santa Eulària y el paseo Joan Carles I», explica Triguero. «De hecho, hemos actuado ahora en este paseo. Se tenía que realizar un asfaltado y hemos hecho una actuación preventiva. Esperamos que tenga resultado. A partir de aquí, hay que preparar la ciudad para lo que serán lluvias habituales», dice en referencia a las lluvias torrenciales. Sobre la propuesta inicial del adjudicatario, Aqualia, detalla que incluye «dos millones de euros anuales para inversión pactada con el Ayuntamiento». «Toda esta inversión irá destinada a estas cuestiones de agua, pluviales y demás».

El futuro servicio de agua contempla inversiones en mejoras de agua de 17 millones de euros en los próximos ocho años, además del fondo de dos millones anuales. «Se emplearán principalmente en la separación de aguas pluviales y fecales, en mejorar el drenaje de la ciudad para afrontar lluvias intensas y en renovar la red para disminuir las pérdidas, además de inversiones en telecontrol», entre otras actuaciones, dijo en noviembre el Consistorio.