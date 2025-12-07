Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ventana a la arquitectura ibicenca en un museo de Atenas

El artista Miguel Ángel García López lleva una casa payesa de Sant Josep al Cofelouzos Family Art Museum dentro del proyecto ‘35x35 Spain Art Project’ sobre artistas españoles

Eel artista ibicenco con otra de sus obras | MAGL

Fernando de Lama

La arquitectura tradicional ibicenca tendrá un espacio propio en un museo de Atenas gracias a la obra del artista ibicenco Miguel Ángel García López, seleccionado para formar parte de la colección del Cofelouzos Family Art Museum, perteneciente a una conocida familia de mecenas griegos.

Detalle de la obra enviada por Miguel Ángel García López al Museo Cofelouzos / MAGL

García López participa en el nuevo proyecto del centro dedicado a artistas españoles, para el que el museo ha escogido creadores de distintos puntos del país y les ha solicitado una obra original que pasará a formar parte de sus fondos y de un libro recopilatorio. La publicación llevará por título ‘35x35 Spain Art Project’ y reunirá todas las piezas en formato 35x35 centímetros.

«El museo te ficha, te proporciona un lienzo con las medidas y te da absoluta libertad para que crees lo que quieras. Yo decidí representar la arquitectura tradicional ibicenca, con un cuadro de una casa payesa de Sant Josep, trabajado con diferentes texturas, collage y óleo», explica el artista.

Para García López, la invitación del museo supone un doble motivo de satisfacción: «Para mí es un orgullo que este museo se haya fijado en mí y que mi obra vaya a ser contemplada por gente de todo el mundo. Y también que un museo de Atenas vaya a tener algo tan representativo de nuestra cultura como es la arquitectura, que además tiene mucho que ver también con la griega como una herencia mediterránea».

«Habrá una ventana a Ibiza en Atenas, con una obra de un artista de Ibiza», resume el creador, que recibió el encargo hace tres meses y ya ha remitido su pieza al Cofelouzos Family Art Museum para que se integre en este proyecto.

