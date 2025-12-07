Una ventana a la arquitectura ibicenca en un museo de Atenas

La arquitectura tradicional ibicenca tendrá un espacio propio en un museo de Atenas gracias a la obra del artista ibicenco Miguel Ángel García López, seleccionado para formar parte de la colección del Cofelouzos Family Art Museum, perteneciente a una conocida familia de mecenas griegos.

Detalle de la obra enviada por Miguel Ángel García López al Museo Cofelouzos / MAGL

García López participa en el nuevo proyecto del centro dedicado a artistas españoles, para el que el museo ha escogido creadores de distintos puntos del país y les ha solicitado una obra original que pasará a formar parte de sus fondos y de un libro recopilatorio. La publicación llevará por título ‘35x35 Spain Art Project’ y reunirá todas las piezas en formato 35x35 centímetros.

«El museo te ficha, te proporciona un lienzo con las medidas y te da absoluta libertad para que crees lo que quieras. Yo decidí representar la arquitectura tradicional ibicenca, con un cuadro de una casa payesa de Sant Josep, trabajado con diferentes texturas, collage y óleo», explica el artista.

Para García López, la invitación del museo supone un doble motivo de satisfacción: «Para mí es un orgullo que este museo se haya fijado en mí y que mi obra vaya a ser contemplada por gente de todo el mundo. Y también que un museo de Atenas vaya a tener algo tan representativo de nuestra cultura como es la arquitectura, que además tiene mucho que ver también con la griega como una herencia mediterránea».

«Habrá una ventana a Ibiza en Atenas, con una obra de un artista de Ibiza», resume el creador, que recibió el encargo hace tres meses y ya ha remitido su pieza al Cofelouzos Family Art Museum para que se integre en este proyecto.