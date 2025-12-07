A la venta en Ibiza una casa payesa con piscina y un espacio dedicado a la práctica de yoga
La vivienda, ubicada en Sant Rafael, se vende por 2.870.000 euros
El portal inmobiliario Best tiene a la venta una auténtica joya en pleno centro de San Rafael: una casa payesa contemporánea que combina la esencia tradicional de Ibiza con un diseño moderno y sostenible.
Con 190 metros cuadrados construidos sobre una amplia parcela de 30.000 metros cuadrados, la propiedad se ha renovado respetando su arquitectura original, pero incorporando soluciones eficientes que responden a las necesidades actuales de quienes buscan una vivienda en la isla. El precio del inmueble es de 2.870.000 euros.
La casa dispone de dos habitaciones amplias, además de un estudio independiente adaptable a diferentes usos, como despacho, espacio creativo o dormitorio extra. Además, cuenta con dos baños y una cocina moderna integrada en la sala de estar, "generando una zona de día diáfana, cómoda y funcional", detalla el anuncio.
En la parte exterior, cuenta con una piscina privada y un baño. La finca incluye asimismo un espacio dedicado a la práctica de yoga y meditación, "ideal para quienes buscan calma y bienestar en un entorno natural", explica la inmobiliaria.
La casa está equipada con calefacción por suelo radiante, paneles solares y generador, "elementos que garantizan confort durante todo el año y refuerzan el carácter sostenible del inmueble", apuntan.
La ubicación, en el núcleo de San Rafael, ofrece privacidad y tranquilidad, pero al mismo tiempo un acceso rápido a puntos clave de la isla como Santa Gertrudis, Sant Antoni y el centro de Ibiza,
