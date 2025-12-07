Última oportunidad para disfrutar de menús a precios populares en Sant Antoni
Este lunes 8 de diciembre finaliza el Restaura't, con menús a 25 euros
Menús a un precio fijo de 25 euros en algunos restaurantes de Sant Antoni. El certamen gastronómico Restaura't llega a su fin, pero los foodies y amantes de la gastronomía de la isla tienen aún una oportunidad para saborear platos que combinan tradición y aromas ibicencos a precios populares. El último día del certamen gastronómico es este lunes 8 de diciembre.
También se puede disfrutar aún del Degustaura't, que sólo se ofrece por la noche, una especie de menú degustación de pequeño formato para poder ofrecerle más variedad al paladar. El precio, el mismo: 25 euros. Eso sí, en este caso es imprescindible acudir con acompañante, ya que se servirá para un mínimo de dos personas.
Las bebidas hay que pagarlas aparte, según detalla el folleto distribuido por el Ayuntamiento de Sant Antoni para que nadie se pierda ni una de las paradas de este tour gastronómico.
Por si el folleto no llega a sus manos, aquí les ofrecemos toda la información: restaurantes, platos y días en los que poder degustarlos. Por cierto todos ellos tienen este año un protagonista especial: el alioli.
Ample 32
Restaura't: de miércoles a domingo a mediodía y de miércoles a sábado por la noche.
- Bikini de carpaccio de chuletón madurado y queso Gruyere al Josper o calamares con sobrasada y alioli en su tinta
- Lomo de bacalao gratinado con pisto y fideos crujientes o arroz “a la llauna” con foie, setas y pato
- Contesa de tiramisú ibicenca o tarta tatín
Degustaura't: de miércoles a sábado
- Panipuri con tartar de atún
- Tosta de cecina con aceite de humo
- Raviolis de foie y espinacas con salsa de pera
- Tiradito de salmón con leche de tigre y aguacates
- Lomo alto de vaca con chimichurri y puré de boniato
- Cookie de algarroba con helado de vainilla y dulce de leche de hierbas ibicencas
Can Mussonet
Restaura't: viernes y sábado a mediodía.
- Buñuelos de raya con "allioli d’olives trencades”
- Arroz meloso con gambas
- Espuma de flaó
Es rebost de Can Prats
Restaura't: lunes, jueves y viernes a mediodía y de jueves a sábado por la noche. (Entre el jueves 6 de noviembre y el 5 de diciembre)
- Croquetas de “pebrassos” con alioli de ajos tiernos o mejillones al cava
- Arroz meloso con verduras de temporada y alioli de pimentón rojo o pollo payés maridado con ajo negro y soja
- Pastel de almendra de Ibiza con helado de canela o panna cotta con chocolate de algarroba
Es Ventall
Restaura't: jueves y viernes a mediodía y jueves por la noche.
- Ensalada de brócoli y tomate seco con vinagreta de mostaza y cítricos o calabaza asada con hummus de berenjena ahumada y alioli de ajo negro
- Fideuá de pollo payés y costilla de cerdo con coliflor, judías verdes y alioli de ajo asado o morro de cerdo frito con crema de setas y alioli de pimentón
- Tiramisú de café caleta o torrija de hierbas ibicencas con helado de vainilla
Grill Sant Antoni
Restaura't: de martes a domingo a mediodía.
- Timbal de verduras salteadas y remolacha con heura y mostaza de Dijon o tosta caprese con alioli ligero de albahaca fresca
- Arroz de rape y gambas con alioli de pimientos de piquillo (min 2 pax) o parrillada de carne a la brasa con alichurri
- Flan de castañas o torrija caramelizada sobre crema inglesa
Degustaura't: de jueves a sábado.
- Croqueta cremosa de setas y jamón ibérico de bellota con alioli de Sriracha
- Sardina ahumada con tomate y guacamole
- Taco de secreto marinado y braseado con pico de gallo y nata agria
- Mini hamburguesa de pollo payés a la brasa con pimiento, cebolla caramelizada y alioli de curry rojo
- Flan de castañas
- Torrija caramelizada sobre crema inglesa
La Farándula
Restaura't: de lunes a sábado a mediodía.
- Berenjena asada y ahumada con burrata, sobrasada ibicenca y pesto de pistacho o mini brioche relleno de crujiente de calamar con alioli de ajo negro y ralladura de lima
- Arroz meloso con alcachofas confitadas en aceite de oliva y foie micuit o filete de raya en tempura con salsa de “bullit de peix”
- Flan de queso ibicenco Ses Cabretes con caramelo salado o brownie de chocolate con tierra de algarrobo y helado de café
La Josefita
Restaura't: de jueves a sábado a mediodía
- Chipirones en panko con alioli de sobrasada o salteado de setas con alioli de trufa y miel
- Donut de carrillera con alioli de ajo asadoo lasaña de berenjena con sobrasada
- Torrijas
S-Mari
Restaura't: sábado a mediodía y de miércoles a viernes por la noche.
- Ensalada de foie micuit con vinagreta de manzana asada y crujiente de kikos o patatas bravas con alioli de romero con sobrasada y miel
- Brocheta de secreto a las tres hierbas o calamarcitos en su tinta con alioli
- Greixonera con espuma de frígola o lemon pie
Sa Palmera
Restaura't: lunes, martes, jueves y viernes a mediodía.
- Ensalada de espinacas y mozarella con alioli de aguacate langostinos crujientes o croquetas de pollo payés con alioli de remolacha
- Arroz de matanzas o manitas de cerdo con su puntito picantón
- Greixonera o crema catalana
Sa Prensa
Restaura't: lunes y sábado a mediodía y lunes, viernes y sábado por la noche.
- Sopa de marisco o ensalada de pimientos asados con ventresca, cebolla confitada y piñones
- Raya con crema de alioli o supremas de solomillo con empanadas
- Sorbete o delicias de naranja con chocolate templado
Villa Portmany
Restaura't: toda la semana a mediodía y de miércoles a domingo por la noche.
- Ceviche de pescado estilo ibicenco o croquetas caseras de rape y gambas al ajillo con alioli de ajo negro
- Arroz meloso de sepia, gambas y almejas o rape guisado sobre patatas a lo pobre y salsa de alioli de pescado
- Semifrío de almendra al caramelo con láminas de almendras tostadas o greixonera con toque de frígola
Zebra steak & grill
Restaura't: de martes a domingo a mediodía y jueves, viernes y sábado por la noche.
- Patatas a la sobrasada brava con alioli cítrico o ensalada de tomates cherry confitados, burrata y bastones de focaccia casera con vinagreta de pesto
- Costillar de cerdo al horno de leña estilo pibil mexicano acompañado de patata asada con crema agria y pico de gallo o hamburguesa de ternera con alioli de sobrasada y queso ibicenco acompañado de chips de boniato
- Cheesecake de pistacho o sorbete de fresas naturales
