Estas son todas las actividades del Ayuntamiento de Ibiza para la gente mayor del municipio

El Ayuntamiento de Ibiza abrirá del 9 al 15 de diciembre el periodo de inscripción para una nueva edición del programa ‘Gent Gran en Actiu!’, una iniciativa consolidada de la concejalía de Mayores que regresa con más actividades, más espacios y una oferta ampliada para fomentar un envejecimiento activo, saludable y participativo entre las personas jubiladas del municipio, según explica el Consistorio en un comunicado.

Las inscripciones podrán realizarse telemáticamente, a través del registro de entrada, o presencialmente en la concejalía de Mayores (Espai de Can Ventosa), de 9 a 13 horas. Los talleres comenzarán a lo largo del mes de enero. El programa, dirigido a personas jubiladas, empadronadas y residentes en Ibiza, se desarrollará entre enero y junio de 2026 e incluye 14 actividades distribuidas en 16 grupos, con un aforo total previsto de 241 participantes.

Tres bloques de actividades

El programa se articula en tres grandes áreas temáticas. La primera abarca las actividades físicas, con siete propuestas con 15 plazas por grupo —145 plazas en total— que se llevarán a cabo en la sala polivalente del Espai de Can Ventosa y en el bulevar Abel Matutes. Incluyen sesiones de gimnasia, fitness motivacional, yoga y relajación, pilates, danza y movimiento, gimnasia de mantenimiento y danza de música latina.

La segunda área corresponde a las actividades cognitivas y emocionales, formada por cuatro talleres de 15 participantes por grupo —60 plazas— que se realizarán en el Casal d’Igualtat. En este bloque se ofrecen actividades como juegos del mundo (ajedrez, dominó y otros), estimulación cognitiva centrada en la memoria y la atención, risoterapia y teatro.

Finalmente, el programa incorpora una tercera línea dedicada a los talleres artísticos, compuesta por tres propuestas con 12 plazas cada una —36 plazas— que también se desarrollarán en el Casal d’Igualtat. Estas actividades permitirán al alumnado iniciarse o profundizar en disciplinas como la fotografía, la cerámica y la pintura.

Obra de teatro para prevenir estafas digitales

Además, dentro de las actividades dirigidas a la gente mayor, el Ayuntamiento presenta la obra de teatro ‘Te lo ponemos fácil’, una propuesta que recrea situaciones cotidianas de engaños y estafas por internet con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para identificar riesgos y mejorar la seguridad digital.

La representación tendrá lugar el 16 de diciembre, a las 11 horas, en el Espai Cultural Can Ventosa. La entrada es gratuita, con reserva previa a través de www.eivissa.es o de forma presencial en la Oficina del Mayor (Esplai de Can Ventosa), de 10 a 12 horas. Las reservas se abrieron el 3 de diciembre.