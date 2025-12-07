Emergencias
Siete horas de simulacro de rescate de desaparecidos en Ibiza
El objetivo de este tipo de simulacros es estar preparados en caso de que fuera necesario
Integrantes de Protección Civil de Ibiza han vivido un puesto especialmente intenso. Y es que un grupo de voluntarios de las agrupaciones de la isla participaron este sábado en un simulacro de rescate de personas desaparecidas.
El ejercicio, que comenzó a las cinco de la tarde, se prolongó hasta la una de la madrugada del domingo, es decir, siete horas. El objetivo de este tipo de simulacros es estar preparados en caso de que fuera necesario.
Las agrupaciones de Protección Civil de la isla montaron el centro de mando en una carpa que instalaron cerca del punto en el que se encontraba la víctima. Fue necesario iluminar la zona, ya que se hizo de noche bien pronto. Además, lo grabaron todo para analizar cómo se desarrolló el rescate simulado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes