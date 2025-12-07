Siete horas de simulacro de rescate de desaparecidos en Ibiza

Integrantes de Protección Civil de Ibiza han vivido un puesto especialmente intenso. Y es que un grupo de voluntarios de las agrupaciones de la isla participaron este sábado en un simulacro de rescate de personas desaparecidas.

El ejercicio, que comenzó a las cinco de la tarde, se prolongó hasta la una de la madrugada del domingo, es decir, siete horas. El objetivo de este tipo de simulacros es estar preparados en caso de que fuera necesario.

Siete horas de simulacro de rescate de desaparecidos / PROTECCIÓN CIVIL

Las agrupaciones de Protección Civil de la isla montaron el centro de mando en una carpa que instalaron cerca del punto en el que se encontraba la víctima. Fue necesario iluminar la zona, ya que se hizo de noche bien pronto. Además, lo grabaron todo para analizar cómo se desarrolló el rescate simulado.