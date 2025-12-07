Planes para el 8 de diciembre con niños en Ibiza

El festivo del lunes 8 de diciembre llega cargado de propuestas familiares en todos los municipios de Ibiza y Formentera paradisfrutar del festivo. Mercados navideños, talleres creativos, espectáculos de magia, teatro infantil y actividades al aire libre forman parte de una programación pensada para que los más pequeños disfruten de una jornada especial.

Ibiza

La ciudad de Ibiza vivirá una intensa jornada navideña. El Mercado de Navidad abrirá de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas en el paseo de Vara de Rey, donde también podrá visitarse el mercado gastronómico desde las 12 hasta las 23 horas.

A partir de las 11 horas, el parque Reina Sofía acogerá la Ciudad Navideña, con castillos hinchables por la mañana y la tarde, y también talleres creativos infantiles hasta las 14 horas.

A las 12 horas, la carpa de Navidad será escenario del espectáculo de magia ‘La magia de un trotamundos’, dentro del Festival Eivicadabra.

La música seguirá animando el ambiente: a las 13 horas actuará el Dúo Daniela Heels en el Mercado gastronómico y, ya por la tarde, un photocall navideño itinerante recorrerá Ca n'Escandell desde las 16 horas.

Can Ventosa ofrecerá doble sesión de teatro y música con ‘Alokayto’ a las 17 horas y el Dúo Rubi & Fer a las 18.30 horas. La jornada concluirá con la sesión Vila a 45 RPM de DJ Javi Box a las 20 horas.

También está abierta la ‘Feria de Atracciones de Navidad’. Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

En Sant Antoni, los Espacios mágicos abrirán de 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Entre las actividades destaca un taller de manualidades de Duendes Juguetones (12 a 13 horas), el concierto de Paul Michelle en el Mercado (13 horas) y la inauguración de la Caseta de Papá Noel a las 17 horas.

A la misma hora, el mercado acogerá el espectáculo infantil ‘Caty y la Navidad’.

En Forada, la celebración del Día grande incluye misa solemne y ball pagès con sa Colla de Buscastell (12 horas), teatro con ‘Un viaje regalado’ (17 horas), chocolatada (18 horas) y concierto de Arredefolk (19 h), todo en la carpa del centro social.

Inauguración de la Navidad en Santa Eulària. / Marcelo Sastre

El Passeig de s’Alamera contará con el Mercado de Navidad, juegos de ludoteca (10 a 14 horas) y talleres infantiles durante todo el día. De 17 a 19 horas se celebrará un taller de Navidad con flores preservadas (inscripciones en comercio@santaeularia.com).

En Jesús, la plaza de la Iglesia acogerá una mañana navideña desde las 11.30 horas, con desfile, pintacaras y teatro. A las 12.30 horas, la Iglesia celebrará misa con la Colla de l’Horta y bendición del belén, seguida a las 13.15 horas de un baile tradicional en la plaza.

En Cala de Bou, el auditorio Caló de s’Oli celebrará a las 18 horas la Gala de Navidad del CD Illes Pitiüses.

Además, el musical ‘Operación Santa 10’, de Penschow Espectáculos, ofrecerá dos funciones en la Sala Sa Vinya (12 horas y 17 horas), con entradas a 18€ los niños y 20€ los adultos.

Formentera

La Plaza de la Constitución acoge el Mercado Navideño y el espacio infantil Mininadal.