De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària

Una pelea en el balcón de una vivienda en Santa Eulària terminó con un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, donde le hospitalizaron tras ser apuñalado por otro varón, en este caso español, en este caso español de 74 años.

Ambos fueron arrestados por un delito de homicidio en grado de tentativa, según la Guardia Civil, que atribuye ambas detenciones a la Policía Local. Desde el Ayuntamiento solo confirman (por parte de los agentes municipales) la detención del español presunto autor del apuñalamiento.

Todo ocurrió el viernes por la tarde, sobre las ocho, en un apartamento de la calle del Mar, en el núcleo urbano de Santa Eulària, según confirmó el Ayuntamiento. Fue sobre las 20.20 horas cuando la Policía Local recibió el aviso de una persona que alertaba de la fuerte discusión.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas con cinco agentes, además de un furgón de atestados, a los que se sumó un policía que se encontraba fuera de servicio.

Reyerta de tres personas

A su llegada, los agentes accedieron al interior del domicilio y localizaron a un hombre con múltiples heridas, al parecer causadas por una navaja. Según la información facilitada por el Consistorio, todo apunta a que el suceso se originó en el curso de una reyerta entre tres personas, que derivó en un forcejeo y acabó con el apuñalamiento de una de ellas.

El herido fue trasladado al hospital público, donde permaneció custodiado durante toda la noche por efectivos de la Policía Local hasta la llegada de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, añaden desde el Ayuntamiento de la Villa del Río.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) informó este sábado sobre el ingreso de la víctima, pero no detalló en qué parte del cuerpo recibió la puñalada ni si se vieron afectados órganos vitales. Hasta el lugar de los hechos acudieron los efectivos policiales mencionados y también del 061, que se llevaron a la víctima en una ambulancia.

Además, «había mucha gente alrededor, porque hubo forcejeo y jaleo», explica un testigo del incidente, que pasaba por esa calle a esas horas. «También había sangre del herido», relata sobre aquellos momentos de desconcierto y tensión que se vivieron en el barrio. El presunto autor del apuñalamiento se marchó de la zona esposado por la Policía Local de Santa Eulària, según explica el mismo testigo.

Ingreso a las 22.20 horas

La unidad del SAMU061 que se movilizó ante este incidente asistió de urgencia a la víctima antes de su llegada al centro hospitalario de Vila. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.

Al menos hasta este sábado por la mañana, el paciente permanecía en estado crítico, y continuaba recibiendo atención en la unidad de intensivos.

«Uno de los varones presentaba puntos de sutura en la cabeza y fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido, y el otro [el de nacionalidad italiana] múltiples heridas de arma blanca, siendo trasladado al Hospital de Can Misses también en calidad de detenido», detalla el Instituto Armado sobre este incidente.

Por el momento, no han trascendido más detalles de la trifulca, que generó revuelo en el barrio por los gritos y la posterior presencia policial y del 061, algo que ya dejaba claro, el viernes por la tarde, que había ocurrido algo grave.