Un paseo con mucho arte por ses Salines

Diogo da Cruz, Marina Marón y Gala Knörr, tres jóvenes artistas, son los ganadores de la residencia 'Open Call 2025-2026' de la Fundación Ses 12 naus, una iniciativa a la que se presentaron más de 200 candidaturas y que tiene como objetivo promover la creación artística con Ibiza como contexto. La residencia está dividida en dos fases de tres semanas, una primera de investigación, que termina el próximo día 15, y otra en mayo, en la que se trabajará y creará los proyectos.

Tras la primera actividad abierta al público, el taller 'Arquitectura sin arquitecto' en el que la artista ibicenca Marina Marón investiga sobre la casa payesa como arquitectura y forma de situarse en el paisaje, este sábado es el turno del portugués Diogo da Cruz, que presenta el paseo performativo 'Take a Salt Walk', una ruta en la que Da Cruz comparte sus inspiraciones para el proyecto y que invita a reflexionar sobre "las capas de la vida y la memoria del paisaje insular, en las que la sal actúa como archivo cristalino", explica el artista.

A las once y media de la mañana, una quincena de asistentes se reunen en el parking de la playa de es Cavallet para iniciar el recorrido artístico con Da Cruz. Durante las cinco paradas que realiza durante el recorrido, de aproximadamente cuatro kilómetros, el artisra explica su proyecto y las ideas que le inspiran. "Mi intención es ver la naturaleza, no tanto por lo que sabemos de ella sino por lo que es", cuenta Da Costa, quien afirma tener interés en investigar de lo más microscópico a lo macroscópico y el poder del imaginario. "Me interesa cómo se crean mitos de lo que aún no conocemos", declara el artista.

"Uno de los mitos cuenta que, en un época de sequía, fueron las lágrimas de la diosa Tanit, diosa de la fertilidad, la Luna, guerra y fertilidad, las que crearon ses Salines de Ibiza", cuenta el artista, quien añade que, históricamente, se ofrecían ofrendas florales y de conchas a esta diosa.

Galería: Paseo artístico por ses Salines de ses 12Naus / Vicent Marí

Ya en la playa de es Cavallet, Da Cruz reflexiona sobre la historia geológica del Mare Nostrum. "En algún momento de la historia, el Mediterráneo quedó aislado del Atlántico y se secó. No fue hasta mucho después que se volvió a abrir el estrecho", comenta. "Uno de los motivos por los que se conoce es porque encontraron sal en el interior de piedras". También reflexiona sobre el clima y cómo este moldea los paisajes. "Con la subida del nivel del mar por el cambio climático muchas de estas playas podrían desaparecer", señala.

Sentir la naturaleza

Siguiendo el recorrido, Da Cruz propone un experimento a los asistentes. Consiste en caminar de espaldas, hacia atrás, con el mar de frente. "Caminemos hacia atrás sin mirar para sentir el terreno, interactuar con la naturaleza de una forma diferente, sintiendo", cuenta el artista. La mayoría de los asistentes se animan con el experimento y acompañan a Da Cruz en su marcha a ciegas. Lo hacen despacio, prudentes ante el terreno rocoso que hay ya llegando hacia la torre de ses Portes.

Antes de llegar a ella, sin embargo, Da Costa desciende por unas "escaleras naturales" creadas por la erosión de las rocas causada por el mar. “Es increíble, es como si hubiera hecho pequeños castillos de arena en la roca”, exclama el artista. Abajo en las rocas, lanza una última reflexión sobre la sal como potenciador del sabor. "Lo echamos en muchas comidas y a mí me gusta especialmente el toque que le da al dulce, el contraste hace que potencie aún más el sabor", cuenta. Tras ello, comparte con los asistentes unas galletas con pepitas de chocolate y sal realizadas por él mismo, así como chocolate también con sal.

Diogo Da Cruz guía a los participantes en su recorrido por Ses Salines / Vicent Marí

Mientras los asistentes degustan el aperitivo, Da Cruz reflexiona sobre el mar y la sal. "Me interesa cómo el grano de sal habla de la historia de Ibiza", dice el artista. "La sal, al final, es una roca, lo que nosotros comemos es directamente naturaleza, estamos conectados a ella", añade. "El plasma de nuestra sangre tiene elementos comunes con el mar, lo que prueba que la vida vino originalmente del mar. Me gusta pensar que al tomar sal estamos uniendo nuestra historia con la de otros seres vivos y personas", cuenta Da Cruz, quien reflexiona sobre los cuerpos de migrantes que quedan atrás al intentar cruzar el Mediterráneo y que "se integran al mar con otros seres vivos".

El mar como inspiración

Sobre la motivación que le llevó a elegir ses Salines para su proyecto, Da Cruz declara: "Trabajo con el mar habitualmente en mis obras, y para Ibiza pensé en ses Salines por el punto de conexión con la gente, su historia, su naturaleza, la sal...", afirma. "El año pasado terminé mi trabajo como profesor asociado de arte en Múnich y desde entonces busco residencias y estancias de este tipo con las que viajar", declara. De esta forma, Da Cruz estuvo durante el verano en Grecia, donde conoció de primera mano la crisis migratoria en el Mediterráneo. "He investigado mucho sobre el Mediterráneo, su historia, sus gentes que intentaron cruzar el mar... Creo que como europeos es muy importante reflexionar sobre lo que es el mar, esta frontera, y la forma en que estos cuerpos que pasan por allí de alguna manera se convierten en parte de nosotros", afirma el artista.

Diogo Da Cruz explica su proyecto en Ses Salines / Vicent Marí

En las dos semanas que lleva en Ibiza, Da Cruz ha podido pasear en nuemerosas ocasiones por ses Salines, descubriendo el recorrido que más le inspira y que más ganas tiene de compartir. "Creo que lo más interesante de estas actividades es mostrar mi trabajo sin todavía mostrarlo, explicarlo en una etapa muy inicial", señala. "Creo que es algo muy íntimo y que disfruto mucho", concluye.

El próximo sábado 13 de diciembre, Gala Knörr será la encargada de cerrar esta serie de actividades abiertas al público, con el taller 'Suave es la noche', que abordará los símbolos y narrativas de la cultura de club.