El nuevo parque infantil de Jesús: juegos de última generación y equipos de calistenia

El Ayuntamiento de Santa Eulària anuncia que han acabado las obras de ampliación del parque infantil de la plaza de la Iglesia de Jesús, una intervención que moderniza por completo este espacio público y lo adapta a las necesidades de las familias de la localidad, según señalan desde el Consistorio. Los trabajos, ejecutados por la empresa Hermanos Parrot y que ya ha recepcionado el Ayuntamiento, han tenido un coste total de 179.433,02 euros (IVA incluido) y se han completado en un plazo de tres meses, informa el Consistorio en un comunicado.

La zona infantil cuenta ahora con una amplia oferta de juegos de última generación, así como con equipos de calistenia, incorporados para fomentar la actividad física entre usuarios de diferentes edades. Además, se ha instalado un pavimento seguro y accesible, diseñado para reducir el riesgo de accidentes y mejorar la inclusión.

El diseño del nuevo parque se ha concebido para integrarse de forma armoniosa en el entorno de la plaza, lo que, según afirma el Ayuntamiento, ayuda a revitalizar su estética y a crear un espacio más atractivo y acogedor para residentes y visitantes.

Según destaca el Consistorio, esta intervención no solo supone una mejora en términos de seguridad y accesibilidad, sino que también promueve hábitos de vida saludables y dinamiza la vida social de Jesús, reforzando el papel de sus espacios públicos como puntos de encuentro comunitario.