Vara de Rey fue este sábado epicentro de la magia gracias a los primeros espectáculos del III festival ‘Eivicadabra’, al que le quedan dos jornadas más. A las cinco de la tarde, la carpa navideña acogió la propuesta ‘Con las manos en la magia’. Antes, a las 12 horas, había sido el turno, en este mismo escenario, de Patri Zenner con su show ‘La magia de la Naturaleza’. Además, el mago y cómico Jandro actuó en Can Ventosa en doble sesión, a las 17 y 20 horas. Este festival lo dirige Mag Albert, cuya mano derecha en esta aventura es Karlus Soler. Las tres jornadas (sábado, domingo y lunes) incluyen nueve exhibiciones en Vara de Rey y Can Ventosa.

La magia sale a la calle en Vara de Rey / Fotos de Toni Escobar

La ‘Gala de magia’ se celebra hoy domingo a las 20 horas en Can Ventosa, con la partipación de los artistas Celia y Miguel Muñoz; el Dúo Kybalion; Víctor Cerro, y Rúbi & Fer. Estos últimos, Rúbi Férez y Fernando Nadal, realizarán su show ‘Duo’ hoy y mañana a las 18.30 horas en la Sala Petita de Can Ventosa, como ayer. Además, mañana lunes será el turno del espectáculo ‘Alokayto’ a las 17 horas en Can Ventosa (el protagonista es el mago Kayto). En este festival también toman parte artistas como Patri Zenner, maga de la naturaleza; Lola Mento, Mago Dálux, Luigi Ludus o David Navares.

