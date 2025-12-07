Que las obras de reforma de la vivienda de Valverde, en Siesta, en las que resultaron heridos dos trabajadores carecieran de licencia, según confirmó el Ayuntamiento de Santa Eulària, que no autorizó los trabajos porque no se habían subsanado errores en el proyecto de ejecución. Además, contaba ya con un expediente abierto por infracción urbanística.

Llama la atención

La premura con la que la empresa encargada de instalar las verjas en las cuevas de es Soto tuvo que hacerlo, instantes después de que Herbusa retirara toda la basura y los restos encontrados en ellas, para evitar que se volvieran a ocupar de manera inmediata. Se ha tardado una semana en cerrarlas todas y se han retirado unas 20 toneladas de residuos.

Las disculpas públicas que el personal de Urgencias del Hospital Can Misses ha pedido, vía carta, a la diputada del PSOE Irantzu Fernández por las declaraciones que hizo tras el fallecimiento de un paciente al precipitarse al aparcamiento del centro sanitario. Consideran que decir que le dejaron salir pone en cuestión su trabajo y merma la confianza de la ciudadanía en el servicio.