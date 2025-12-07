Ibiza registra la temperatura más alta de Baleares en un 6 de diciembre excepcionalmente cálido

La jornada del 6 de diciembre de 2025 dejó temperaturas inusualmente elevadas en Baleares, tal como muestra el mapa de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet), con valores que superaron con creces lo habitual para estas fechas. La temperatura más alta del archipiélago se registró en la ciudad de Ibiza, con 23,5ºC, convirtiendo a la capital pitiusa en el punto más cálido de las islas durante el festivo del día de la Constitución.

Según los datos provisionales difundidos por Aemet, la temperatura media en Baleares fue de 20,3ºC, lo que supone una anomalía de +3,7ºC respecto a la climatología habitual del mes de diciembre. Este repunte térmico confirma la tendencia de episodios cálidos fuera de temporada que se han ido registrando en los últimos años.

En el mapa del archipiélago destacan numerosos registros por encima de los 20 grados tanto en Mallorca como en Menorca, Formentera e Ibiza, mostrando un ambiente prácticamente primaveral en pleno inicio de diciembre.

La agencia meteorológica aclara que se trata de datos provisionales pendientes de validación, pero subraya que el contraste con la media histórica es significativo y refuerza el carácter excepcionalmente cálido de este puente festivo en todas las islas.

En cuanto a las temperaturas mínimas de la madrugada de este domingo en las Pitiusas, han dejado valores suaves en la mayor parte del territorio, según los registros provisionales. En Vila, tanto la estación de la ciudad como el aeropuerto des Codolar marcaron 15 grados, la misma mínima registrada en Formentera. Por su parte, Sant Antoni descendió hasta los 13 grados, mientras que el valor más bajo de la madrugada se midió en Sant Joan, con 11 grados.

Previsión

La Aemet ha pronosticado una semana de tiempo estable ya que las borrascas atlánticas están lejos: días soleados, pero con probabilidad de nubes bajas y nieblas durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Las temperaturas será suaves, con máximas entre 18 y 23ºC. En prinicpio no se prevén cambios al menos hasta el próximo fin de semana.