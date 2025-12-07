Dos heridos al colisionar un descapotable de alta gama con un turismo en Ibiza
Los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los conductores
Dos personas han resultado heridas esta tarde al colisionar un Porsche descapotable de alta gama con un turismo. Según informa el SAMU O61, el accidente ha tenido lugar a sobre las 19 horas en el kilómetro 2 de la carretera EI -631, en el municipio de Sant Antoni, y los dos vehículos han chocado frontalmente.
Hasta la zona se ha desplazado una ambulancia medicalizada 061 (UVI móvil) y una ambulancia de soporte vital básico 061. Los sanitarios han atendido in situ y estabilizado al conductor de uno de los coches, un varón residente en la isla de 19 de edad, mientras que el conductor del otro, un hombre de 66 años, había quedado atrapado en el vehículo y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.
Desde el Centro de Coordinación de Urgencias Médicas del O61 se ha activado el código politrauma grave y se ha trasladado a ambos heridos, uno a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y otro al Hospital Can Misses.
Uno de los conductores ha resultado herido leve y el otro "menos leve", añade el 061.
