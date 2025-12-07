Una exposición para conocer el trabajo de los artistas locales

Tras las visitas de los grupos del miércoles y el jueves, este viernes fue el turno de los alumnos de primero de Bachillerato de Proyectos Artísticos y de segundo de Bachillerato de Técnicas Gráficas y Plásticas del instituto Sa Colomina, que acudieron al Club Diario de Ibiza para recorrer la Fira d’Art d’Eivissa, una muestra colectiva que reúne obras de 17 artistas locales.