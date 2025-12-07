Continúa en estado crítico el hombre apuñalado en Santa Eulària durante una pelea en un domicilio

El hombre de 42 años y nacionalidad italiana que fue apuñalado el viernes por la tarde en Santa Eulària continúa ingresado en la UCI del Hospital Can Misses en estado crítico, según la última actualización del Área de Salud de Ibiza y Formentera. El paciente permanece bajo vigilancia médica intensiva desde su ingreso a las 22.20 horas del mismo día del suceso.

El apuñalamiento se produjo en el transcurso de una pelea en el balcón de una vivienda situada en la calle del Mar, en pleno núcleo urbano de Santa Eulària. La discusión, que derivó en forcejeo, habría enfrentado a tres personas, según la información facilitada por el Ayuntamiento. Durante el altercado, el hombre italiano recibió múltiples heridas de arma blanca, presuntamente causadas con una navaja.

La Policía Local de Santa Eulària fue la primera en intervenir tras recibir un aviso por una fuerte discusión alrededor de las 20.20 horas. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas con cinco agentes, un furgón de atestados y un policía fuera de servicio. Al acceder al interior del domicilio, los agentes encontraron a la víctima herida de gravedad. Un testigo presencial relató que en la zona “había forcejeo, jaleo y sangre del herido”, lo que generó gran revuelo entre los vecinos.

Dos detenidos

El supuesto autor del apuñalamiento, un hombre español de 74 años, fue detenido en el lugar por la Policía Local y conducido esposado fuera de la vivienda. La Guardia Civil, que asumió la investigación tras desplazarse al hospital durante la madrugada, detuvo también al herido —una vez ingresado— y atribuye ambas detenciones a un delito de homicidio en grado de tentativa.

La unidad del SAMU061 prestó la primera asistencia en el domicilio antes de trasladar al herido al centro hospitalario de Vila. El Ayuntamiento indicó que la víctima permaneció custodiada durante toda la noche por agentes municipales hasta el relevo por la Guardia Civil.